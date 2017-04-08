Йожеф САБО: «Бабич пообещал преподнести Шахтеру сюрприз в Харькове»

Заслуженный тренер Украины поделился ожиданиями от матча «Шахтер» - «Черноморец».

- Имея такой гандикап как у «горняков», тренеру тяжело будет настроить футболистов на оставшиеся поединки. Это ж сколько игр из девяти нужно проиграть, чтобы упустить чемпионство?! Что касается самой встречи, то у «Черноморца» неплохая команда, в которой много молодых футболистов. Слышал также заявление Александра Бабича, пообещавшего преподнести «Шахтеру» сюрприз в Харькове Сложно сказать, какой именно, но Паулу Фонсека, думаю, будет ко всему готов. Для него же главный вопрос – как должным образом настроить своих подопечных. А в целом игра должна получится. Если легионеры «Шахтера» серьезно подойдут к этому матчу, то поединок будет хорошим. На мой взгляд, дончане сумеют обыграть «Черноморец».

- По какому сценарию будет развиваться игра?

- Одесситы сыграют строго от обороны, а «Шахтер» будет действовать так, как он привык это делать. «Горняки» не меняют тактическую схему. Они показывают современный европейский футбол. Поэтому зачем что-то менять?! Команда Паулу Фонсеки стремиться действовать в атакующей манере, когда в наступлении принимают участие по семь-восемь человек. При этом и обороняются они всей командой. Когда футболисты полностью выполняют тренерскую установку, у них многое получается, демонстрируя при этом привлекательную игру.

- В состоянии ли «Черноморец» выиграть борьбу за путевку в еврокубки?

- А почему бы и нет?! «Моряки» вошли в шестерку лучших и теперь многое будет зависеть не от матчей с «Шахтером», а от игр с главными конкурентами – «Олимпиком» и «Александрией». Тогда и определится, смогут ли они попасть в Лигу Европы.

- Сумеет ли Густаво Бланко Лещук выиграть бомбардирскую гонку?

- Вполне возможно. Если он будет выходить на поле, то, мне кажется, будет забивать в каждом матче. Мне нравится этот нападающий. К тому же у него есть хорошие подносчики снарядов – тот же Марлос, Тайсон, Бернард. Но с ним, конечно, нужно еще работать – у него достаточно моментов, но есть проблемы с реализацией.

Напомним, что матч «Шахтер» - «Черноморец» пройдет в Харькове 9 апреля. Билеты уже поступили в свободную продажу в кассах стадиона и онлайн на сайте «Шахтера».

