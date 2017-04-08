Эмполи и Пескара сыграли вничью

«Эмполи» – «Пескара» - 1:1
Голы: 1:0 – 9 Эль-Каддури, 1:1 – 31 Капрари.
«Эмполи» – Скорупски, Весели, Паскуаль, Лорини, Барба, Эль-Каддури, Бюхель (Эль-Хаджи, 71), Кроче, Крунич, Марилунго (Пуччарелли, 62), Тьям (Мчедлидзе, 84).
«Пескара» – Фьорилло, Кампаньяро, Бираги, Дзампано, Бово, Бенали, Мемушай, Баэбек (Бругман, 37), Мунтари (Бруно, 62), Капрари, Кулибали (Верре, 68).
Предупреждения: Кампаньяро (6), Бово (10), Крунич (26), Бюхель (38), Мунтари (54).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.