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Эмполи и Пескара сыграли вничью

В битве аутсайдеров сильнейшего не определили

  • 08.04.2017 18:07
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«Эмполи» – «Пескара» - 1:1
Голы:  1:0 – 9 Эль-Каддури,  1:1 – 31 Капрари.

«Эмполи» – Скорупски, Весели, Паскуаль, Лорини, Барба, Эль-Каддури, Бюхель (Эль-Хаджи, 71), Кроче, Крунич, Марилунго (Пуччарелли, 62), Тьям (Мчедлидзе, 84).
«Пескара» – Фьорилло, Кампаньяро, Бираги, Дзампано, Бово, Бенали, Мемушай, Баэбек (Бругман, 37), Мунтари (Бруно, 62), Капрари, Кулибали (Верре, 68).

Предупреждения: Кампаньяро (6), Бово (10), Крунич (26), Бюхель (38), Мунтари (54).

Источник — Sport.ua

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