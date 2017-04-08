Звезда с минимальным счетом обыграла Ворсклу в Кропивницком

Обе команды, скорее всего, уже обезопасили себя от понижения в классе и поэтому могут позволить играть в оставшихся поединках нынешнего чемпионата без лишней нервотрепки. Хотя, конечно же, каждый клуб мечтает о более высоком итогом месте. В связи с этим, матчи с прямыми конкурентами, каковыми являются «Звезда» и «Ворскла», приобретает значение борьбы не за три, а за шесть очков.



Гости начали встречу очень активно и на второй минуте едва не забили гол. Обыграв двух защитников вблизи ворот Евгения Паста, игрок полтавской команды Сергей Мякушко нанес сильный удар, но голкипер «Звезды» оказался на месте и выручил своих партнеров. К сожалению, спустя минуту «Ворскла» была вынуждена произвести замену - в борьбе за верховой мяч столкнулись, ударившись головами, Владимир Чеснаков и Алексей Чичиков. Травма у защитника полтавчан оказалась достаточно серьезной и вскоре вместо него на поле вышел

Ардин Даллку.



По всей видимости, этот эпизод негативным образом сказался на настроении футболистов «Ворсклы». Они явно сбросили обороты. В какой-то период матч стал проходить в невысоком темпе, практически без острых моментов. А два удара в исполнении игроков «Звезды» Борхи Экиса и Федерико Перейры не несли особой угрозе воротам гостей.



Зато на 28-й минуте Дмитрий Билоног имел хорошую возможность для того, чтобы вывести хозяев поля вперед. Он пробивал из пределов штрафной площади в дальний от себя угол ворот, однако Богдан Сарнавский все видел и в прыжке парировал мяч.

Больше ничего интересного в первом тайме зрители не увидели. Так что с унылыми нулями на табло стадиона, футболисты отправились в раздевалку.



Сразу после перерыва «Звезда» провела быструю атаку, которая должна была стать результативной. Артем Ситало стремительно промчался по правому флангу и почти от самой лицевой линии сделал прекрасный пас под удар Дмитрию Билоногу. Тот пробил с ходу, но неточно.



Через четыре минуты форвард кропивницкого клуба вновь имел возможность отличиться в этом матче, но выйдя один на один с Богданом Сарнавским и уже обыграв его, Дмитрий Билоног не попал в ворота.



«Ворскла» тут же ответила двумя опасными выпадами. Сперва на 52-й минуте Дмитрий Кравченко нанес сильный удар из-за пределов штрафной площади, но Евгений Паст мяч отбил перед собой. Первым на добивание успел Игорь Пердута, однако и здесь гостям не повезло - на пути мяча оказался защитник. А буквально через несколько секунд Владимир Одарюк выбежал один на один с Евгением Пастом, однако пробил мимо ворот.



И все же на 60-й минуте хозяевам поля удалось повести в счете. После подачи углового с левого края, голкипер «Ворсклы» Богдан Сарнавский неудачно отбил мяч прямо на ногу Борхе Экиса. Испанский легионер «Звезды» не растерялся и точно направил круглого в сетку ворот.



«Ворскла» могла отыграться на 81-й минуте. Капитан гостей Павел Ребенок получил мяч на правом фланге, подработал себе под левую ногу и не доходя до линии штрафной площади исполнил удар в дальний верхний угол ворот. До гола не хватило каких-то сантиметров - мяч попал в перекладину и вылете а поле.



Был шанс забить еще и у хозяев поля. На последней минуте основного времени Павел Полегенько со штрафного целился в правый от себя угол ворот, но немного не попал.



«Звезда» выиграла 1:0 и теперь отстает в турнирной таблице от своего сегодняшнего соперника лишь на одно очко.



Игорь ЗАРЖИЦКИЙ



«Звезда» (Кропивницкий) - «Ворскла» (Полтава) - 1:0 (0:0)

Борха Экиса, 60

«Звезда»: Евгений Паст, Борха Экиса, Дмитрий Фатеев, Федерико Перейра, Артем Ситало, Алексей Чичиков (Артем Щедрый, '77), Владислав Лупашко, Павел Полегенько, Дмитрий Билоног (Адеринсола Эсеола, '65), Игорь Загальский (Александр Акименко, '59), Алексей Збунь

«Ворскла»: Богдан Сарнавский, Александр Чижов, Владимир Чеснаков (Ардин Даллку, '6), Вадим Сапай, Андрей Ткачук (Тарас Сакив, '76), Дмитрий Хлёбас (Артур Загорулько, '68), Владимир Одарюк, Дмитрий Кравченко, Игорь Пердута, Павел Ребенок, Сергей Мякушко

- Вадим Сапай, 38. Ардин Даллку, 67. Владимир Одарюк, 69. Тарас Сакив, 85. Игорь Пердута, 90+1.



Арбитр: Иван Бондарь (Киев)



Удары (в створ): 9 (3) - 6 (2)

Угловые: 7 - 3

Оффсайды: 0 - 5



ЗВЕЗДА - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.