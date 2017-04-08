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32-й тур
Тоттенхэм
4:0
Уотфорд
08.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм — Уотфорд — 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Уотфорд»

  • 08.04.2017 17:10
  • 70 просмотров
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В поединке 32-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Уотфорд» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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