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Тоттенхэм разгромил Уотфорд

Сон Хын Мин отметился дублем

  • 08.04.2017 16:35
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«Тоттенхэм» – «Уотфорд» - 4:0
Голы:  1:0 – 33 Алли,  2:0 – 39 Дайер,  3:0 – 44 Сон Хын Мин,  4:0 – 54 Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм» – Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Дайер, Дембеле (Сиссоко, 75), Алли, Эриксен, Янссен (Кейн, 61), Сон Хын Мин (Онома, 88).
«Уотфорд» – Гомес, Кэткарт, Холебас, Янмат, Мариаппа, Амрабат (Дини, 70), Дукуре (Суньига, 59), Клеверли, Ньянг, Окака Чука (Кабаселе, 84), Саксесс.

Предупреждение: Дукуре (34).

Источник — Sport.ua

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