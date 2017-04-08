Тоттенхэм разгромил Уотфорд

«Тоттенхэм» – «Уотфорд» - 4:0
Голы: 1:0 – 33 Алли, 2:0 – 39 Дайер, 3:0 – 44 Сон Хын Мин, 4:0 – 54 Сон Хын Мин.
«Тоттенхэм» – Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Дайер, Дембеле (Сиссоко, 75), Алли, Эриксен, Янссен (Кейн, 61), Сон Хын Мин (Онома, 88).
«Уотфорд» – Гомес, Кэткарт, Холебас, Янмат, Мариаппа, Амрабат (Дини, 70), Дукуре (Суньига, 59), Клеверли, Ньянг, Окака Чука (Кабаселе, 84), Саксесс.
Предупреждение: Дукуре (34).
Источник — Sport.ua
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