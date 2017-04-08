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24-й тур
Сталь Каменское
2:0
Волынь
08.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сталь — Волынь — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Сталь» — «Волынь»

  • 08.04.2017 16:46
  • 384 просмотров
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В поединке 24-го тура чемпионата Украины «Сталь» — «Волынь» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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