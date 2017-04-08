Эспаньол минимально обыграл Алавес

«Эспаньол» – «Алавес» - 1:0
Гол: 1:0 – 56 Пьятти.
«Эспаньол» – Лопес, Лопес, Рейес, Кариколь, Хурадо, Санчес, Марк Рока (Диоп, 85), Лопес Сильва, Пьятти (Перес, 75), Кайседо (Баптистао, 57), Морено.
«Алавес» – Пачеко, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Эли (Вигарай, 67), Маркос Льоренте, Фемения (Ромеро, 67), Ману Гарсия, Камараса, Мендес (Ибаи Гомес, 80), Дейверсон.
Предупреждения: Мендес (51), Лопес (73), Феддаль (90), Лопес (90), Санчес (90), Лагуардиа (90).
Источник — Sport.ua
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