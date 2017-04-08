Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Эспаньол минимально обыграл Алавес

Пьятти забил единственный гол в матче

  • 08.04.2017 16:29
  • 83 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Эспаньол» – «Алавес» - 1:0
Гол:  1:0 – 56 Пьятти.

«Эспаньол» – Лопес, Лопес, Рейес, Кариколь, Хурадо, Санчес, Марк Рока (Диоп, 85), Лопес Сильва, Пьятти (Перес, 75), Кайседо (Баптистао, 57), Морено.
«Алавес» – Пачеко, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Эли (Вигарай, 67), Маркос Льоренте, Фемения (Ромеро, 67), Ману Гарсия, Камараса, Мендес (Ибаи Гомес, 80), Дейверсон.

Предупреждения: Мендес (51), Лопес (73), Феддаль (90), Лопес (90), Санчес (90), Лагуардиа (90).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.