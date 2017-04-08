Крылья Советов сыграли вничью с Амкаром

«Крылья Советов» – «Амкар» - 2:2
Голы: 0:1 – 8 Голь, 1:1 – 16 Брюно, 1:2 – 30, пенальти Занев, 2:2 – 32 Корниленко.
«Крылья Советов» – Лория, Божин, Зотов, Надсон, Ятченко, Мияйлович (Громов, 75), Зинков, Зуев, Корниленко, Брюно (Садик, 84), Паскуато.
«Амкар» – Хомич, Зайцев, Милькович, Занев, Конде, Огуде, Гиголаев, Комолов, Голь (Баланович, 90), Салугин (Бодул, 54), Гасилин (Костюков, 69).
Предупреждения: Зайцев (27), Огуде (55), Зотов (58), Зинков (58).
Удаление: Зинков (90).
Источник — Sport.ua
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