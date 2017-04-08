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Крылья Советов сыграли вничью с Амкаром

«Амкару» не удалось переиграть «Крылья Советов»

  • 08.04.2017 16:25
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«Крылья Советов» – «Амкар» - 2:2
Голы:  0:1 – 8 Голь,  1:1 – 16 Брюно,  1:2 – 30, пенальти Занев,  2:2 – 32 Корниленко.

«Крылья Советов» – Лория, Божин, Зотов, Надсон, Ятченко, Мияйлович (Громов, 75), Зинков, Зуев, Корниленко, Брюно (Садик, 84), Паскуато.
«Амкар» – Хомич, Зайцев, Милькович, Занев, Конде, Огуде, Гиголаев, Комолов, Голь (Баланович, 90), Салугин (Бодул, 54), Гасилин (Костюков, 69).

Предупреждения: Зайцев (27), Огуде (55), Зотов (58), Зинков (58).
Удаление: Зинков (90).

Источник — Sport.ua

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