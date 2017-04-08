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U-21: Волынь заработала в Одессе одно очко

Луцкий клуб сумел вырвать ничью у одесситов

  • 08.04.2017 17:27
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Одесские юниоры в прошлом туре чемпионата U-19 вырвавшиеся на вторую позицию, сегодня намеревались закрепиться на ней. Благо соперник позволял: к Черному морю приехала луцкая Волынь, воюющая в нижней половине таблицы. В первом круге лучане уступили морякам дома (0:1), на сей раз они сумели оказать сопротивления фавориту, и отобрали очки — 2:2.

Черноморец U-19 — Волынь U-19 — 2:2

Черноморец (4-4-2): Суаиб — Соколов, Отрошко, Семенченко, Соколюк — Семенив, Хамелюк, Максименко, Марийко — Христенко, Плохотнюк.

Тренер: Александр Спицын.

Волынь (4-1-3-2): Франчук — Мосиюк, Бабьяк, Тракало, Шандрук — Зинкевич — Трикош, Гладун, Мельничук — Дмитренко, Киценюк.

Тренер: Владимир Гапон.

Источник — Золотой талант Украины

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