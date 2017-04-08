U-21: Динамо громит Олимпик

Після невдалої гри в минулому турі проти «Карпат», юні динамівці були сповнені надій реабілітуватися. У них це блискуче вийшло в матчі з «Олімпіком», в ворота якого влетіли п'ять м'ячів.



Рахунок в матчі відкрив капітан киян Павло Лук'янчук (на фото), який на 16-й хвилині замкнув навіс Олександра Тимчика. Забитий м'яч анітрохи не охолодив атакуючий запал динамівців, під кінець першої половини години вони подвоїли перевагу. Зураб Очігава, який активно долучається до ігор за першу команду, головою переправив м'яч у ворота, відправлений в штрафну Микитою Кравченком.



Нітрохи не змінився малюнок гри і після перерви. Донеччани, які мають шанси увійти в трійку лідерів, зробили безуспішні спроби відзначитися в атаці, але в підсумку були змушені виймати м'ячі зі своїх воріт. Відновившийся після важкої травми Богдан Михайличенко тільки вийшовши на поле замкнув передачу від Лук'янчука, потім Павло Оріховський реалізував пенальті призначений за фол на Олексієві Щебетуні, а в самій кінцівці вже Щебетун скористався чудовою передачею від Оріховського.



В результаті більш ніж переконлива перемога 5:0, яка дала можливість «Динамо» утримати відрив у п'ять очок від «Шахтаря», що йде другим.



Сезон 2016/17. Чемпіонат U-21. Другий етап. 24-й тур



08.04.2017. смт.Чапаївка, УТБ «Динамо»



«Динамо» (Київ) - «Олімпік» (Донецьк) - 5:0 (2:0)



«Динамо»: Бущан, Лук'янчук (к), Тимчик, Очігава (Чоботенко, 46), Осман, Кравченко, Оріховський, Булеца (Мандриченко, 78), Шапаренко (Алібеков, 72), Щебетун, Тарануха (Михайличенко, 56).



«Олімпік»: Котляров, Единак, Счастливцев, Пісковий, Козлов, Брікнер (Ткаченко, 78), Жураховський (Надірадзе, 61), Хомутов, Сергійчук (Пуди, 68), Шарай, Біленький (к) (Глиняний, 72).



Голи: Лук'янчук (16), Очігава (29), Михайличенко (65), Оріховський (72, з пенальті), Щебетун (80).



Попереджені: Тимчик (42) - Хомутов (35), Брікнер (43), Біленький (50).