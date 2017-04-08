Шахтер приглашает болельщиков на автограф-сессию

В воскресенье, 9 апреля, в 15.00 перед матчем «Шахтер» - «Черноморец» состоится автограф-сессия игрока «Шахтера». Об этом сообщает официальный аккаунт «горняков» в Twitter.

Имя игрока пока не разглашается, однако организаторы обещают, что оно станет приятным сюрпризом для болельщиков. Автограф-сессия пройдет на ОСК «Металлист» в Fan Shop горняков.

«Горняки» приглашают болельщиков в Харькове прийти в Fan Shop, получить свой автограф и сделать фото с кумиром на память.