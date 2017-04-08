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Шахтер приглашает болельщиков на автограф-сессию

Мероприятие пройдет 9 апреля

  • 08.04.2017 16:54
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В воскресенье, 9 апреля, в 15.00 перед матчем «Шахтер» - «Черноморец» состоится автограф-сессия игрока «Шахтера». Об этом сообщает официальный аккаунт «горняков» в Twitter.

Имя игрока пока не разглашается, однако организаторы обещают, что оно станет приятным сюрпризом для болельщиков. Автограф-сессия пройдет на ОСК «Металлист» в Fan Shop горняков.

«Горняки» приглашают болельщиков в Харькове прийти в Fan Shop, получить свой автограф и сделать фото с кумиром на память.

Источник — ФК Шахтер

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