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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Как я могу расстаться с Днепром?! Это нереально»

Украинский форвард «Карабюкспора» рассказал о своем визите на базу днепровского клуба

  • 08.04.2017 16:11
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  • 2 комментария
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zn.ua. Евгений Селезнев
© zn.ua. Евгений Селезнев

Евгений Селезнев пропустит ближайший матч чемпионата Турции из-за перебора желтых карточек. В появившихся пару свободных дней он сразу рванул в Днепр, где тренировался с «Днепром».

— Приехав в город, первым делом отправился на базу Днепра, чтобы увидеть всех ребят. Сразу нахлынуло немного грустное, но приятное чувство ностальгии.

— Получается, ты с Днепром практически не расстаешься. Зимой во время сборов виделся с командой в Турции, теперь – в Украине…
— А как я могу расстаться с Днепром?! Это практически нереально.

Источник — Sportarena

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