Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Как я могу расстаться с Днепром?! Это нереально»

Евгений Селезнев пропустит ближайший матч чемпионата Турции из-за перебора желтых карточек. В появившихся пару свободных дней он сразу рванул в Днепр, где тренировался с «Днепром».

— Приехав в город, первым делом отправился на базу Днепра, чтобы увидеть всех ребят. Сразу нахлынуло немного грустное, но приятное чувство ностальгии.

— Получается, ты с Днепром практически не расстаешься. Зимой во время сборов виделся с командой в Турции, теперь – в Украине…

— А как я могу расстаться с Днепром?! Это практически нереально.