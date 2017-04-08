Сергей ВАЛЯЕВ: «Черноморец должен строго сыграть в обороне»

Экс-футболист «Металлиста» и сборной Украины Сергей Валяев рассказал о воскресном матче «Шахтера» против «Черноморца».

- Я смотрел игры «Черноморца». Они делают акцент на хорошую игру в обороне и на стандартные положения. Чтобы обыграть «Шахтер» или достойно с ним сыграть, без доли везения не обойтись, как правильно сказал Санжар. Иначе с нынешним «Шахтером» играть очень сложно.

Что может предложить «Черноморец»? Строго сыграть в обороне и использовать свои моменты на контратаках, на стандартных положениях.

Напомним, что матч «Шахтер» - «Черноморец» пройдет в Харькове 9 апреля. Матч будет показан в эфире канала «Футбол 1» в 16:55.