U-21. Шахтер всухую разбил Черноморец

В 24-м туре молодежного первенства «Шахтер» принимал «Черноморец».
«Шахтер» U-21 – «Черноморец» U-21 – 4:0
Голы: Качараба, 51, Глущук, 60, Игнатенко, 63, с пенальти, Борячук, 72
«Шахтер»: Кудрик, Кирюханцев (Грачев, 75), Качараба, Ракицкий, Корниенко, Танковский, Игнатенко, Пихаленок (к) (Зинкевич, 75), Борячук, Глущук (Арабидзе, 64), Арендарук (Яловенко, 86)
«Черноморец»: Кожухар, Щетинин, Веремеев, Буряченко, Гладченко, Игнатьев (Вареник, 46), Калитов, Попов (к) (Чернышов, 73), Переверза, Мурашов (Михайличенко, 61), Штогрин (Студиникин, 55)
Предупреждения: Ракицкий (36), Арабидзе (80)
На 26-й минуте Борячук не забил пенальти.
Источник — ФК Шахтер
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