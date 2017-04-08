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U-21. Шахтер всухую разбил Черноморец

Оборона одесситов рассыпалась во втором тайме

  • 08.04.2017 15:26
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

В 24-м туре молодежного первенства «Шахтер» принимал «Черноморец».

«Шахтер» U-21 – «Черноморец» U-21 – 4:0
Голы: Качараба, 51, Глущук, 60, Игнатенко, 63, с пенальти, Борячук, 72

«Шахтер»: Кудрик, Кирюханцев (Грачев, 75), Качараба, Ракицкий, Корниенко, Танковский, Игнатенко, Пихаленок (к) (Зинкевич, 75), Борячук, Глущук (Арабидзе, 64), Арендарук (Яловенко, 86)
«Черноморец»: Кожухар, Щетинин, Веремеев, Буряченко, Гладченко, Игнатьев (Вареник, 46), Калитов, Попов (к) (Чернышов, 73), Переверза, Мурашов (Михайличенко, 61), Штогрин (Студиникин, 55)
Предупреждения: Ракицкий (36), Арабидзе (80)

На 26-й минуте Борячук не забил пенальти.

Источник — ФК Шахтер

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