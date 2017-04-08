U-21. Шахтер всухую разбил Черноморец

Думаю Кваме уже на заметке у Реброва. Ещё пару удачных матчей и мы увидим этим летом новый трансф...

Слушай я тут тебя по беспокоит хотел, а ты чего так однозначно Калитвинцева в украинцы записал ? ...

Средняя посещаемость тысяч 10000. Слушай я тут тебя по беспокоит хотел, а ты чего так однозначно ...

поребрик, это куда это к вам приезжают рассеяне, прямиком в ленинградскую область?я смотрю, ты сн...