«Джокер» Кучука стреляет дублем: Сталь обыграла Волынь

«Волынь» в случае успеха имела шанс оторваться от «Днепра» и приблизиться к «Карпатам», оставалось только прервать затянувшуюся серию неудач в матче против, казалось, немотивированного соперника. Безусловно, «сталевары» уже решили все свои проблемы, однако и они доигрывать сезон спустя рукава не собирались, тем более, учитывая поражение во Львове неделю назад.



В солнечную погоду поддержать хозяев пришла лишь горстка болельщиков, так что все разговоры футболистов на поле были отчетливо слышны даже с экранов телевизоров. С начала встречи «Сталь» продемонстрировала, что не собирается долго раскачиваться, сделав ставку на быстрый гол. Уже на 10-й минуте хозяева провели стремительную атаку левым флангом, после чего Леандро мощно пробивал с линии штрафной. Кичак отбил мяч, а повторный выстрел бразильца по практически уже пустой рамке был неточен.



«Сталевары» превосходили соперника в скорости, однако существенных дивидендов с этого не получали. С течением времени гостям удалось сбить темп и отодвинуть игру в центр поля. Нельзя было обвинить лучан в отсутствии старания, однако полное отсутствие не то что ударов по воротам, но и опасных подходов к штрафной, делало противостояние откровенно скучным для болельщиков. Порой казалось, что больше всего победить в этом матче хотели тренеры обеих команд, которые очень активно вели себя около боковой линии поля, но так и не были услышаны своими подопечными.



Второй более-менее опасный момент в матче произошел уже в компенсированное к первому тайму время. Васин справа в одиночестве ворвался в штрафную, но промедлил с передачей к дальней штанге, куда набегали два его партнера, после чего прострел успел блокировать Горопевшик. Интересно, что в этом году «Волынь» впервые не пропустила по итогам первого тайма.



Существенно не поменялась картина матча и после перерыва. Хозяевам на кочковатом поле не удавалось за счет мелкого и среднего паса проходить оборонительные редуты «Волыни», а длинные передачи, которыми также часто пользовались «сталевары», в основном не доходили до адресата.

Ближе к 60-й минуте градус игры существенно вырос. Похоже, только к этому времени хозяева осознали, что обыграть «Волынь» на одном классе не удастся. Потихоньку «сталевары» начали что-то создавать около ворот Кичака, однако удары Ищенко и Пашаева были неточны и не представляли особой угрозы, а после «выстрела» Леандро из пределов штрафной гостей выручил голкипер, потянувший мяч из под перекладины.



И вновь, когда казалось, что хозяевам необходимо немного добавить в движении, чтобы додавить соперника, волынянам удалось отодвинуть мяч от своих ворот и навязать хозяевам жесткую борьбу на каждом участке поля. Как ни странно, но хозяева почему-то явно сдали в эти минуты и играли очень нервно и разрозненно.



И все же, уже в самой концовке матча сказалась главная беда «Волыни» этого сезона. Молодой команде Кварцяного не хватает хладнокровия на последние минуты, из-за чего лучане потеряли немало очков. Вот и сей час, на 87-й минуте, грубейшая позиционная ошибка центральных защитников привела к чистому выходу вышедшего на замену Карикари один на один с Кичаком, после чего форвард спокойно обыграл голкипера и пробил по пустым воротам. Лучане побежали всей командой отыгрываться и уже на последней компенсированной минуте пропустили гол-близнец, когда все тот же Карикари вновь спокойно превратил в гол футбольный буллит - 2:0.



Андрей КОВАЛЕВ



«Сталь» (Каменское) - «Волынь» (Луцк) - 2:0 (0:0)

Кваме Карикари, 87, 90+5.

«Сталь»: Юрий Панькив, Артем Шабанов, Милош Стаменкович, Николай Ищенко, Павел Пашаев, Леандро Да Силва, Эдгар Малакян (Максим Задерака, '66), Максим Каленчук, Денис Васин (Марьян Мысык, '75), Роман Карасюк, Роман Дебелко (Кваме Карикари, '66)

«Волынь»: Артем Кичак, Юрий Романюк (Дмитрий Задерецкий, '63), Миха Горопевшек, Руслан Марушка, Александр Чепелюк, Владислав Шаповал, Олег Герасимюк, Юрий Тетеренко, Сергей Петров (Анатолий Диденко, '84), Ярослав Деда (Артем Дудик, '46), Рэдван Мемешев

Максим Каленчук, 83. - Рэдван Мемешев, 29. Сергей Петров, 38. Владислав Шаповал, 83.



Арбитр: Евгений Арановский (Киев)



Удары (в створ): 12 (5) - 3 (0)

Угловые: 5 - 2

Оффсайды: 7 - 3



СТАЛЬ - ВОЛЫНЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.