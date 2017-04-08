Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины

57-летний наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли получил предложение стать главным тренером сборной Аргентины. О назначении специалиста на пост будет объявлено в ближайшее время.
Сампаоли сменит Эдгардо Бауса. После 14-ти сыгранных туров отбора на ЧМ-2018 Аргентина занимает пятое место в группе, что не гарантирует ей прямого попадания на мундиаль.
Источник — Ole
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.