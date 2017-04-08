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Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины

Тренер «Севильи» сменит на своем посту Эдгардо Бауса

  • 08.04.2017 13:54
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Метки
ФК Севилья. Хорхе Сампаоли
© ФК Севилья. Хорхе Сампаоли

57-летний наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли получил предложение стать главным тренером сборной Аргентины. О назначении специалиста на пост будет объявлено в ближайшее время.

Сампаоли сменит Эдгардо Бауса. После 14-ти сыгранных туров отбора на ЧМ-2018 Аргентина занимает пятое место в группе, что не гарантирует ей прямого попадания на мундиаль.

Источник — Ole

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