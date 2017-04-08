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Отец Тимощука: «Анатолий – патриот, он хотел работать в Украине»

Александр Тимощук объяснил, почему его сын решил выбрать питерский «Зенит»

  • 08.04.2017 13:28
  • 804 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Зенит. Анатолий Тимощук
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Батько відомого українського футболіста Анатолія Тимощука, Олександр Тимощук розповів про своє власне ставлення до вкрай неоднозначного вибору сину – працевлаштування в тренерському штабі пітерського «Зеніта».

«Мені, звичайно, важко бути об’єктивним, оскільки йдеться про мого сина. Ясно, що сприйняв новину болісно. Вважаю, що Анатолій дуже багато зробив для українського футболу і для Луцька, і це не можна перекреслити одним розчерком пера. Уже хоча б те, що він заснував у нашому обласному центрі й повністю фінансував дитячий футбольний турнір, який проводився щорічно — за «Кубок Анатолія Тимощука» змагалися не лише волинські, а й київські, білоруські, польські футболісти. Всі пам’ятають, як радісно, «на ура» зустрічали, коли привіз до міста, де народився, Кубок УЄФА (власне, тоді Анатолію було присвоєно звання «Почесний громадянин Луцька»).

Анатолій хотів працевлаштуватися в Україні на тренерську роботу. Але кожен клуб хоче тренера з ім’ям. А він був, як ми знаємо, гравцем. На рахунку Анатолія 144 зустрічі за збірну України і він за цією кількістю увійшов у десятку світових гравців, які найбільше захищали честь своєї країни. Так склалися обставини: у Санкт-Петербурзі в нього нова сім’я, житло, робота — тому він там. Знаю, що син був шокований, дізнавшись про акцію в Луцьку. Каже, якщо сесія прийме рішення і скасує почесне звання, то він змириться. Але переконаний, що нічого поганого для свого міста, для Волині не зробив. І хто знає, як буде завтра — може, за якийсь час він повернеться в Україну, патріотом якої був і є.

А відносно того, як ми маємо ставитися до непублічних українців, які працюють в Росії, то скажу одне: люди їдуть за кордон не від доброго життя. Якби вони в рідній державі мали достойний заробіток, щоб прогодувати сім’ю, то цього не було б».

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Комментарии
    zahar-skarceni1979
      zahar-skarceni1979, 08.04.2017 13:47
    -1
    Все правильно!!!сделайте в нашей стране нормальную работу и достойную зарплату!!!А потом и что то можно говорить и рассуждать!!!ломать проще чем строить !!!это знает дажэ ребёнок!!!пусть все лодари крикуны попробуют заработать такое имя и репутацию как у Толика!Лежат на диванах или прогуливают уроки и пушут на Тимощука радости от лени и зависти!!!
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    zhyr
    online
      zhyr, 08.04.2017 14:09
    +4
    от не потрібно рівняти людей, які мусять їхати на заробітки, щоб прогодувати сім"ю і людину, в якої практично є все....до того ж я не вірю, що з його ім"ям і досвідом він не зміг би працевлаштуватись в Україні (але ж тут йому не будуть платити, як в зеніті)
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    orakal
    online
      orakal, 08.04.2017 14:15
    0
    Млять, ще один кормілєц
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    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 08.04.2017 14:18
    0
    ну я понимаю что в Луцке не могли найти деньги на его зарплату, но тренером молодежи в Шахтер мог бы попробовать. или он себя видит минимум тренером основного состава клуба УПЛ?
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