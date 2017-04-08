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Главное дерби Испании, черная полоса Севильи и шанс для Лас Пальмаса

Sport.ua анонсирует 31-й тур испанской Примеры

  • 08.04.2017 14:05
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Главное дерби Испании, черная полоса Севильи и шанс для Лас Пальмаса

Hola, amigos!

Примера в режиме нон-стоп продолжает радовать зрителей увлекательными матчами – после 30-го мидвик-тура без перерыва даже на день стартует 31-я хорнада. В ней – мадридское дерби, шанс для «Севильи» подобраться к третьему месту турнирной таблицы, а звездный «Лас Пальмас» попытается обыграть скромный «Бетис», с которым он все равно соседствует в турнирной таблице. Обо всем этом и даже больше – в анонсе Sport.ua.

 

С прицелом на Лигу чемпионов. В борьбе за медали. Что для «Реала», что для «Атлетико» очная встреча в рамках 31-го тура сопряжена с мыслями о предстоящем матче Лиги чемпионов. «Реал» ждет встреча с немецкой «Баварией»; «Атлетико» встретится с темной лошадкой турнира – английским «Лестером».

Поскольку «Атлетико» не борется за победу в чемпионате, может показаться, что Симеоне сделает ставку на ЛЧ, обозначив Ла Лигу, как приоритет не первой важности. Однако  матч прошлого тура против «Реал Сосьедада» показал, что борьба в Примере для «Атлетико» еще не окончена – Симеоне выставил сильнейший состав, несмотря на то, что «матрасников» впереди ждут сложнейшие матчи. Зидан же в матче мидвика дал отдохнуть своим ключевым исполнителям – в игре с «Леганесом» не приняли участие Бэйл, Роналду, Бензема и Кроос.

  Конечно, это не значит, что Зидана не заботят результаты матчей Ла Лиги – просто по предматчевым раскладам казалось, что «Леганес» не сможет конкурировать даже со вторым составом «Реала». На практике оказалось по-другому – подопечные Гаритано дали бой «сливочным», но результат все равно был в пользу «Реала». После небольшого отдыха в строй мадридского «Реала» вернутся его лидеры – Роналду, Бэйл и Кроос. Что, безусловно, должно сыграть на руку Зидану. Диего Симеоне не прибегал к ротации, так что в матче субботы мы увидим почти тот же состав, что и в  игре мидвика.

Под вопросом лишь участие  Тьяго, Врсалько, Мойя, Гаитана и Гамейро. У «Реала» из потерь только Варан.

Несмотря на то, что обе команды будут играть сложнейшие матчи Лиги чемпионов на следующей неделе, концентрация на очное противостояние у обоих коллективов будет максимальная. Кому это удастся лучше – узнаем в субботу, в 17:15.

«Реал» Мадрид - «Атлетико» Мадрид
Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  
Трансляция: Футбол  1
П1 -  1.73   Х -  3.97   П2 -  4.76 


«Севилья» не выигрывает уже шесть игр подряд во всех соревнованиях – это худший результат андалусийцев под руководством Сампаоли. В это число вошла неудача с «Лестером» и, соответственно, вылет из Лиги чемпионов; три ничьи, а также два поражения в Ла Лиге – одно из которых особенно позорно. В рамках прошлого тура «Севилья» проиграла «Барселоне», пропустив три гола в интервале восьми минут… После этого андалусийцы опустили руки и даже не сподобились забить гол престижа достаточно принципиальному сопернику.

В 31-м туре севильцев ожидает встреча с галисийским «Депортиво». «Севилья» не проигрывала «Депору» на «Рамон Санчес Писхуане»   с 2007 года, так что, возможно, матч 31-го тура продолжит эту традицию, а значит и прервет серию «Севильи» без побед.

Без Москеры, Хиля и Наварро предстоит сыграть «Депору». У «Севильи» тоже не обошлось без кадровых проблем – в субботнем матче не сыграют Тремулина, Луна, Рами (травмы), а также Витоло (дисквалификация).

Сможет ли «Севилья» после шести игр без побед, наконец, заработать три  очка, узнаем в субботу, в 19:30. 

«Севилья» - «Депортиво»
Стадион: «Рамон Санчес Писхуан»  
Трансляция: Футбол  1
П1 -  1.54   Х -  4.41   П2 -  6.33
 

Афиша матча «Малага» - «Барселона», на первый взгляд, не привлекает внимания. Вроде бы все в этом матче очевидно. «Малага» после 30-ти туров занимает 15-е место, а «Барселона» продолжает борьбу за чемпионство. Мотивация у каталонцев просто запредельная; в то время, как «Малага», скорее, просто доигрывает этот чемпионат, особо не решая турнирных задач. «Анчоусов» от зоны вылета отделяет восемь очков – достаточно солидный запас.

На руку малажанам разве что принципиальность противостояния с «Барселоной», а также важнейший матч ЛЧ, который каталонцы проведут уже в следующий вторник. Возможно, «блау-гранас» мыслями уже в Италии – и думают они уж точно не о карбонаре и красном вине. Важность предстоящего матча с туринским «Ювентусом» сложно переоценить. Однако и турнирные задачи в Ла Лиге барселонцы еще не решили.

На радость «Малаге» матч пропустят травмированные Туран, Рафинья  и Видаль, а также дисквалифицированные Пике и Ракитич. В стане «анчоусов» потерь меньше – точно не сыграет Коне (травма) и Кеко (дисквалификация).

«Малага» в теории может спутать карты каталонцам, но как будет на практике, узнаем в субботу, в 21:45. 

«Малага» - «Барселона»
Стадион: «Ла Росаледа»  
Трансляция: Футбол 1 
П1 -  8.25   Х -  5.44   П2 -  1.37 

 

Назовите любого звездного игрока из состава «Бетиса». Сложно? На самом деле, даже если открыть весь состав этой команды, едва ли там сейчас найдется хоть один игрок, которого можно внести даже в ТОП-50 футболистов Ла Лиги.

Гораздо легче будет назвать такую себе «звезду» в составе «Лас Пальмаса». Там и Боатенг, и Хесе, и Халилович… И несмотря на то, что состав «Лас Пальмаса» по именам звучит, как будто островитяне борются за место в еврокубках, на самом деле «Лас Пальмас» и «Бетис» - соседи по турнирной таблице. И занимают они там далеко не высокие места – 13-е и 14-е, соответственно.

Может быть, домашний матч против «Бетиса» принесет «Лас Пальмасу» победу, которых так ждет местная публика. Особенно учитывая, что «Бетису» не помогут дисквалифицированный Брасанац, а также травмированные Пиччини, Манди, Себальос, Дурмиси.

Сможет ли «Лас Пальмас» наконец-то порадовать местную публику, узнаем в воскресенье, в 21:45.

«Лас Пальмас» - «Реал Бетис»
Стадион: «Эстадио Гран Канариа»  
Трансляция: Футбол  2 
П1 -  2.08   Х -  3.58   П2 -  3.6

Турнирная таблица:

Фото: lfp.es, facebook

Автор — Яна Кустол, Sport.ua

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