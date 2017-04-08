Роман САНЖАР: «В матче с Динамо сделаем акцент на оборону»

По перше стадіон(газон) Ростова відповідав вимогам УЄФА, а по друге після відміненого осіннього м...

В точку!

сказал Копанченыш, который гадит даже на таких легенд украиснкого футбола как СаШо и Шева, лишь и...

случеску самый подлый тренер и человек из тех, кто имел хоть какое-то отношение к украинскому фут...