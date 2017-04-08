Роман САНЖАР: «В матче с Динамо сделаем акцент на оборону»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар дал комментарий накануне матча против «Динамо».
- Всегда давит результат, и очень важно было на тех полях, на которых мы играли, не пропустить, поэтому больше акцент делали на оборону. В матче с «Динамо» также придется делать больше акцент на оборону. Но мы будем и атаковать. В предыдущих играх у нас были предпосылки для того, чтобы забивать, поэтому будем просить ребят, чтобы в этот раз при завершении атак были более сконцентрированными.
Источник — ТК Футбол
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