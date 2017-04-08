Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роман САНЖАР: «В матче с Динамо сделаем акцент на оборону»

Главный тренер «Олимпика» рассказал о планах на игру с киевлянами

  • 08.04.2017 13:22
  • 130 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Олимпик. Роман Санжар
© ФК Олимпик. Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар дал комментарий накануне матча против «Динамо».

- Всегда давит результат, и очень важно было на тех полях, на которых мы играли, не пропустить, поэтому больше акцент делали на оборону. В матче с «Динамо» также придется делать больше акцент на оборону. Но мы будем и атаковать. В предыдущих играх у нас были предпосылки для того, чтобы забивать, поэтому будем просить ребят, чтобы в этот раз при завершении атак были более сконцентрированными.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.