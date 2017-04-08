Андрей БЕРЕЗОВЧУК: «Хочется увидеть комбинации со стороны Шахтера»

Экс-игрок «Металлиста» Андрей Березовчук — о предстоящем матче «Шахтер» — «Черноморец».

«Хочется увидеть красивую игру, комбинации со стороны «Шахтера», и чтобы «Черноморец» показал свои лучшие качества. Они неплохо играют на контратаках. Хочется, чтобы были голы, и болельщикам понравилось.

«Черноморец» — команда молодая, амбициозная, с хорошим тренерским составом. Они в этом году удачно играют, находятся в первой шестерке, и это уже заслуживает уважения», — сказал Березовчук в интервью телеканалу «Футбол 1».