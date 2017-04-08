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Селезнев потренировался с Днепром

Украинский форвард «Карабюкспора» полезно провел выходные

  • 08.04.2017 12:33
  • 579 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Днепр. Евгений Селезнев
© ФК Днепр. Евгений Селезнев

31-летний украинский нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев из-за дисквалификации пропускает ближайший тур Суперлиги. Футболист получил в турецком клубе два выходных дня, которые потратил на то, чтобы прилететь в Украину и потренироваться с «Днепром».

Селезнев защищал цвета «Днепра» в 2009-2011 и 2012-2015 годах.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 08.04.2017 12:39
    -5
    а еды ему за это дали?
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    oscarneon
      oscarneon, 08.04.2017 12:46
    0
    на фото справа видно как он тренировался)))

    но молодец , че
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