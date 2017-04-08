Селезнев потренировался с Днепром

А кто такой сирота????из него получился бы хороший клоун!!!!админы печатаете что попало!!!на этог...

Щось не зрозумів, кому подякувати - Коломойському чи Коноплянці?! I що таке "Коломойський по...

а еды ему за это дали?

на фото справа видно как он тренировался)))но молодец , че

Onushko2017, 08.04.2017 12:29---------------. Посмотри на их стадионы и поля, на посещаемость мат...

федька, зашкварыш ты уфимский, или тебя лучше ванькой констом называть, не надоело тебе , методич...

Открыл таблицу и посмортел, на первом месте идут свиньи, котрые уже более 16 лет чемпионами не ст...