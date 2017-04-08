Селезнев потренировался с Днепром

31-летний украинский нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев из-за дисквалификации пропускает ближайший тур Суперлиги. Футболист получил в турецком клубе два выходных дня, которые потратил на то, чтобы прилететь в Украину и потренироваться с «Днепром».
Селезнев защищал цвета «Днепра» в 2009-2011 и 2012-2015 годах.
Источник — #FootballHub
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но молодец , че
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