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Антонио КОНТЕ: «Диего Косте просто не везло»

Наставник «Челси» уверен, что испанский форвард забьет еще немало голов

  • 08.04.2017 12:16
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ФК Челси. Антонио Конте и Диего Коста
© ФК Челси. Антонио Конте и Диего Коста

Антонио Конте считает, что, если Диего Коста продолжит играть в том же духе, как в последние недели, то в заключительные недели сезона он забьет немало голов.

Тренера «синих» спросили, не переживает ли он из-за того, что лучший бомбардир команды, на счету которого 18 голов в сезоне, только четыре из них забил в 2017 году. Тренер ответил, что повода для беспокойства нет.

«Меня это не тревожит, — говорит Конте. — Такое бывает, и для меня самое главное  - отдача и дисциплина во время игры. Мне важно, что он делает именно то, о чем я прошу. В большинстве случаев ему просто не везло, но такой игрок, как Диего Коста, может забить в любом матче, и я думаю, он это сделает». 

Конте объяснил, что привносит нападающий в выступления команды, даже когда не забивает.

«Его опыт и личностные качества очень важны для команды».

«Голы важны для форварда, но я думаю, он знает, что для нас он важный игрок, забивает он или нет. Ему надо продолжать так же выкладываться, и я уверен, голы придут».

«Я провожу беседу со своим игроком, если он недостаточно выкладывается, если я недоволен его отдачей или поведением, но не когда он не забивает. Диего демонстрирует отличный футбол, и я повторяю, он делает то, что я прошу».

Источник — ФК Челси

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