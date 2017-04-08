Антонио КОНТЕ: «Диего Косте просто не везло»

Антонио Конте считает, что, если Диего Коста продолжит играть в том же духе, как в последние недели, то в заключительные недели сезона он забьет немало голов.



Тренера «синих» спросили, не переживает ли он из-за того, что лучший бомбардир команды, на счету которого 18 голов в сезоне, только четыре из них забил в 2017 году. Тренер ответил, что повода для беспокойства нет.



«Меня это не тревожит, — говорит Конте. — Такое бывает, и для меня самое главное - отдача и дисциплина во время игры. Мне важно, что он делает именно то, о чем я прошу. В большинстве случаев ему просто не везло, но такой игрок, как Диего Коста, может забить в любом матче, и я думаю, он это сделает».



Конте объяснил, что привносит нападающий в выступления команды, даже когда не забивает.



«Его опыт и личностные качества очень важны для команды».



«Голы важны для форварда, но я думаю, он знает, что для нас он важный игрок, забивает он или нет. Ему надо продолжать так же выкладываться, и я уверен, голы придут».



«Я провожу беседу со своим игроком, если он недостаточно выкладывается, если я недоволен его отдачей или поведением, но не когда он не забивает. Диего демонстрирует отличный футбол, и я повторяю, он делает то, что я прошу».