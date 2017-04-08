Андрей БОГДАНОВ: «Динамо действует очень нестандартно»

Полузащитник «Олимпика» Андрей Богданов поделился своими ожиданиями накануне встречи с «Динамо» в 24-м туре Лиги Пари-Матч.

- Старт второго этапа Лиги Пари-Матч можно назвать успешным для «Олимпика»?

- Понятно, что хотелось бы большего, но мы не подпустили конкурентов ближе. Считаю, что ничья в матче с «Черноморцем» - закономерный результат.

- Подготовка к матчу с «Динамо» отличается от подготовки к другим матчам?

- По большому счету, в тренировочном процессе мало что меняется. Но каждый футболист понимает, что мы будем играть против одного из грандов украинского футбола, каждый хочет проявить свои лучшие качества в таких матчах.

- На чем делается акцент в ходе подготовки к матчу с «Динамо»?

- Киевляне играют по новой схеме, ее мы более детально разберем перед матчем. Я смотрел матч «Динамо» в Ахтырке, они очень нестандартно действуют. Будет очень непросто с ними играть.

- «Олимпик» себя зарекомендовал этой весной настоящей грозой авторитетов. Дали бой «Динамо», ни разу не проиграли «Шахтеру». Команда заставила грандов себя уважать?

- Я думаю, мы еще осенью показали, что являемся серьезной командой, которую нужно уважать. Зимой нас покинули некоторые футболисты, но на их месте появились другие ребята, которые хорошо начали себя проявлять. Для нас каждая игра – как последняя.

- «Шахтеру» в этом сезоне еще не проигрывали. Пора брать очки и в матче с «Динамо»?

- Конечно, хочется. Но надо отталкиваться от своих сил. Мы будем выкладываться на все сто процентов, надеюсь, что у нас получится добыть положительный результат.

- То, что киевляне провели достаточно непростой матч в Ахтырке среди недели, на руку «Олимпику»?

- Не думаю. У «Динамо» есть все условия для быстрого восстановления. Плюс футболисты опытные, знают, как играть через три на четвертый день. Для них это наоборот лучше, чем неделю тренироваться.

- Новую схему игры «Динамо» еще не разбирали? Против команд, которые играют в три центрбека, давно приходилось играть?

- Да, когда я был в «Ростове» мы даже действовали по такой схеме. Она для меня знакома. Это очень непростая схема для оппонентов. Если у тебя есть высококлассные хавбеки, то можно добиваться хороших результатов благодаря этой схеме с любой командой.

- Считаешь «Динамо» стало сильнее за месяц, с тех пор, как команды встречались друг с другом?

- Это покажет матч в воскресенье.

- То, что не удается два матча кряду забить, не давит?

- Конечно, мы думаем об этом. Надеюсь, что в воскресенье мы прервем эту серию и продолжим забивать. Потому что наша задача – быть как можно выше в таблице и занять место в Лиге Европы.

- «Черноморцу» запретили играть на своем стадионе из-за плохого качества газона. Обидно, что вам пришлось играть на этом поле?

- Я считаю, что мы должны выходить играть в любых условиях. Понятно, что если мы хотим, чтобы наш чемпионат вышел на высокий уровень, то играть на таких полях никто не должен. Но если вспомнить, где мы принимали «Карпаты», то львовяне также скажут, что там было ужасное поле.