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Святослав СИРОТА: «Из Луческу вышел бы хороший наперсточник»

Специалист считает, что румынского тренера ждет бесславный уход из «Зенита»

  • 08.04.2017 11:55
  • 712 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua. Святослав Сирота
© Sport.ua. Святослав Сирота

Экс-глава ПФЛ Святослав Сирота считает, что бывшего наставника «Шахтера» Мирчу Луческу ждет неудача в питерском «Зените».

«Луческу в «Шахтере» добился всего только исключительно благодаря Ахметову и игрокам. Фактически, он им должен быть благодарен.

В «Зените» совсем другая ситуация. Ахметова, который поддержит Луческу, там нет. И тренер не может справиться с ситуацией. Но, как всем прекрасно известно, Луческу – мастер манипуляций, если бы не стал тренером, из него вышел бы хороший наперсточник.

Поэтому и пытается перевести внимание от неудовлетворительных результатов и явного не владения контроля над ситуацией в команде, на любые другие причины.

Но все равно из-за отсутствия такого босса, как Ахметов, румына жднт в России поражение и бесславный уход.

Лично мне его совсем не жалко.», – написал Сирота на своей странице в социальной сети Facebook.

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Комментарии
    tomik196
      tomik196, 08.04.2017 12:24
    -2
    Полностью соогласен с Сиротой! Помню, как в конце 2008 года Луческу рассплакался и подал заяву об отставке по причине того, что Шахтёр не в состоянии конкурировать с Динамо и отставал от столичного клуба порядка на 10 очков. Ахметов попросил цыгана остаться до конца сезона, так как не хотел менять коней из цыганской повозки на переправе. Луческу остался, а затем вытер свои сопли и продолжил работу в инвалидном клубе! (Semiramid)
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    zahar-skarceni1979
      zahar-skarceni1979, 08.04.2017 12:57
    0
    А кто такой сирота????из него получился бы хороший клоун!!!!админы печатаете что попало!!!на этого сироту ужэ закрыли уголовное дело ????
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