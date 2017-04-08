Святослав СИРОТА: «Из Луческу вышел бы хороший наперсточник»

Экс-глава ПФЛ Святослав Сирота считает, что бывшего наставника «Шахтера» Мирчу Луческу ждет неудача в питерском «Зените».

«Луческу в «Шахтере» добился всего только исключительно благодаря Ахметову и игрокам. Фактически, он им должен быть благодарен.

В «Зените» совсем другая ситуация. Ахметова, который поддержит Луческу, там нет. И тренер не может справиться с ситуацией. Но, как всем прекрасно известно, Луческу – мастер манипуляций, если бы не стал тренером, из него вышел бы хороший наперсточник.

Поэтому и пытается перевести внимание от неудовлетворительных результатов и явного не владения контроля над ситуацией в команде, на любые другие причины.

Но все равно из-за отсутствия такого босса, как Ахметов, румына жднт в России поражение и бесславный уход.

Лично мне его совсем не жалко.», – написал Сирота на своей странице в социальной сети Facebook.