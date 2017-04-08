ФИФА инвестирует $2 миллиарда в ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует вложить в организацию и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России $1,948 млрд. Об этом сообщается в финансовом отчете организации за 2016 год, опубликованном на сайте ФИФА.
Самой большой статьей расходов являются средства, выделенные на организацию турнира «на местах» - $627 млн (32% от общей суммы), на втором месте - призовые командам-участницам турнира, которые составят $400 млн (21%), на третьем - производство телевизионного контента ($241 млн, 12%), четвертое делят выплаты клубам, чьи игроки примут участие в мировом первенстве (209, 11%). Размер «других» выплат, в которые входят расходы на передвижение команд, зарплаты судьям и прочее, составят (211, 11%).
14 марта стало известно, что расходы России на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года могут быть увеличены на 4,7 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщалось в проекте постановления правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации. Согласно проекту, расходы на реализацию программы увеличатся с 638,84 млрд до 643,55 млрд рублей.
В соответствии с действующей редакцией документа итоговая сумма расходов складывается из трех сумм: 350,45 млрд будет выделено из федерального бюджета, 92,21 млрд - из региональных бюджетов, 196,18 млрд - юридическими лицами.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Источник — ТАСС
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расскажи?
ЗРАДА!!! ;)
в чем "ЗРАДА!!! ;)"расскажи?
Ну как, Россия агрессор, а ФИФА ЧМ в России не отменяет, даже деньги дает. "Всем на все наплевать" (с) Ночной продавец
Lanskoy, 08.04.2017 11:57 ЗРАДА!!! ;) в чем "ЗРАДА!!! ;)"расскажи?
Ну как, Россия агрессор, а ФИФА ЧМ в России не отменяет, даже деньги дает. "Всем на все наплевать" (с) Ночной продавец
ты уж определись!
а что соссия ,агрессор против ФИФА,не знал)))
Lanskoy, 08.04.2017 11:57 ЗРАДА!!! ;) в чем "ЗРАДА!!! ;)"расскажи?
Ну как, Россия агрессор, а ФИФА ЧМ в России не отменяет, даже деньги дает. "Всем на все наплевать" (с) Ночной продавец
а вот за то, что "расходы России на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года могут быть увеличены на 4,7 млрд рублей за счет средств федерального бюджета" можете накатить прямо сейчас
П.С. Ведь оказывается, для безвиза деньги тоже нужны, ну пусть хоть там заработают на чашку кофею с круассаном на Елисейских Полях.
"ватан" а как же ты писал недавно---------а мечтали о безвизе ,что бы покушать круасан))))))
что же ты такой дешёвый пистун?))))))))))))))
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