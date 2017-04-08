САНЖАР: «В матче с Динамо постараемся не допустить прежних ошибок»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар рассказал о подготовке команды к матчу 24-го тура Лиги Пари-Матч с «Динамо».

- Какие акценты делали при подготовке к матчу с «Динамо»?

- Киевляне сменили схему игры, поэтому мы сделали свои выводы и готовимся, учитывая это обстоятельство. «Динамо» - очень сильная команда, нам всегда с ними сложно играть. Мы проанализировали свои прошлые матчи со столичной командой, постараемся не допустить тех ошибок, которые были в тех встречах.

- Какая кадровая ситуация в команде?

- На сегодняшний день с нами не тренируется Темур Парцвания, у него травма колена. Все остальные ребята в обойме и готовятся к матчу.

- «Олимпик» в двух матчах не забивает. Как работаете над исправлением ситуации?

- В каждой из предыдущих игр на нас давил результат. Очень важным было не пропустить в тех встречах, ведь мы играли на непростых полях. Поэтому делали акцент на оборону. С «Динамо» также нам придется больше играть в обороне. Но в предыдущих матчах у нас были предпосылки к тому, чтобы забить гол, будем просить ребят, чтобы были более сконцентрированы на завершающей стадии атак. А моменты обязательно будут.

- Участие в первой «шестерке» добавляет команде мотивации?

- Конечно, раз уж мы оказались в первой «шестерке», то хотелось бы побороться за еврокубки. Для нас каждый матч важный, поэтому на игру ребята настраиваются по максимуму, полностью сконцентрированы на результате.