Игорь ХУДОБЯК: «Днепр заслуживает более высокого места»

«Вічно молодий, вічно кращий» – саме так говорять про капітана львівських «левів» у футбольних колах. Вже вкотре Ігор Худоб’як отримав визнання від уболівальників. Пройшовши довгий й нелегкий шлях, Худоб’як навіть не думає збавляти оберти. З кожною грою Ігор тільки доводить те, що не дивлячись на вік, можна залишатись кращим як на полі, так і поза його межами.

– Ігоре, визнання від уболівальників для Вас – справжнє досягнення чи приємна дрібниця?

– Звичайно, це досягнення. Дуже приємно, коли тебе визнають кращим гравцем місяця. Такого без уболівальників точно би не сталось.

– Ймовірно, риса, яка найбільше захоплює у Вас сьогодні, – унікальна «фізика»: так гасати всі 90 хвилин у 32 роки як Ви, в чемпіонаті України можуть хіба що Даріо Срна і Руслан Ротань! Що це – дар природи чи послідовне дотримання спортивного режиму?

– Справді, приємне таке порівняння. Я думаю, що це все ж таки своєрідний мікс, поєднання одного з іншим. Чи є щось особливе у моєму режимі? Ні, просто маю деякі нюанси у дотриманні дієти. Також, потрібно постійно й наполегливо тренуватися. Добре, що у мене було й мало моментів пов’язаних із травмами.

– Наступний суперник «Карпат» у Лізі Парі-Матч – «Дніпро», який цього року ще не програвав...

– На нас чекає справді тяжка гра, адже ми знаходимось поруч у турнірній таблиці. «Дніпро» має хорошу команду, вони заслуговують на вище місце, але так сталось, що зняли багато очок... Ми налаштовуємось на бій та хороший матч, щоб здобути потрібні нам турнірні бали.

– Півтора десятиліття тому, навесні 2002-го, Ви стали гравцем основи івано-франківської «Чорногори», таким чином по-справжньому почавши професійну кар’єру. Не намагалися оглянути пройдений шлях, щось підсумувати?

– Чесно кажучи, ні. Звичайно, згадую деколи як все починалось. Говорячи про «Чорногору», ми грали тоді в Другій лізі, та ще й перехід після школи у футбол трохи тяжко дався.