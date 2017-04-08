ЛУЧЕСКУ: Тимощук – молодой ученик, который познает тренерское ремесло

Главный тренер сине-бело-голубых — о матче с «Анжи», травмированных футболистах, работе с Тимощуком и о настрое команды.

— Четыре игрока «Зенита» висят на желтых карточках перед игрой со «Спартаком». Будут ли в связи с этим изменения в составе?

— Завтра буду принимать решение по составу, который выйдет на встречу с «Анжи». Не заставляйте меня говорить информацию, которая может кому-то понадобиться. Завтра приму решение. По большому счету, оно уже принято, но его я назову, естественно, завтра.

— В каком состоянии Жирков и Смольников? Кто еще не сможет сыграть?

— Жирков не готовится к завтрашнему матчу. Продолжается лечение после сборной. Возможно, на следующей неделе приступит к работе в общей группе. Смольников всю неделю работал в общей группе и выглядит лучше. Есть и у него шанс, что он сможет принять участие в матче. Новосельцев также продолжает лечение, как всегда. Кержакова сегодня нет — знаете, наверное.

— Лунев теперь будет основным голкипером?

— Он так сыграл последние два матча, что пока заслужил играть дальше.

— В чем главная опасность футбола «Анжи»?

— Во-первых, у них будет невероятный настрой. Им нечего терять. Они сделают все возможное, чтобы добиться положительного результата. Читал интервью Юрченко и многих других. Они, естественно, будут на стороне «Спартака» и сделают все возможное, чтобы отобрать у «Зенита» очки. Это их проблемы. Знаю, что нас ждет непростая игра. Наверняка эта команда будет обороняться всеми способами, которые существуют. Анализировал все последние матчи «Анжи». В какой-то мере им просто не повезло в тех матчах, в которых они уступили. Команда играла достаточно хорошо. Эта команда атакующего плана. Хотя, думаю, завтра они сделают все, чтобы обороняться и искать свои шансы в контратаках. Поменяли большое количество игроков по сравнению с прошлой частью чемпионата. Они приобрели профессионалов с большим опытом, которые знают, как трактовать каждый эпизод на поле, как обороняться и защищать результат, если он будет положительным для них.

Они хорошую игру провели со «Спартаком» в Москве. Если бы на 84-й минуте боковой арбитр не указал «вне игры», которого не было, — был чистый эпизод, — то Прудников вышел бы один на один, и кто знает, чем бы это закончилось. Они заслуживают больше очков, чем имеют на сегодняшний день.

Говорил сейчас перед выходом на поле. Напомнил матч прошлого года. Мы выиграли очень убедительно у «Амкара», потом обыграли «Арсенал» на выезде, потом «Рубин» и поехали в Махачкалу. Там мы непрофессионально подошли к игре, несобранно. Выигрывали на 18-й минуте со счетом 2:0, не давали шансов «Анжи», а в итоге отдали очки. Это может произойти и завтра, если мы не будем собранными и максимально сконцентрированными. Перед тренировкой я обратил внимание всех футболистов и напомнил этот момент. Должна быть ответственность каждого без исключения, должна быть концентрация. Речь не об опыте, не об уровне индивидуального и коллективного мастерства, а именно о собранности и концентрации. Футбол, вы знаете, сразу же наказывает, если этого не существует. Поэтому хотел уже сегодня напомнить об этом. В особенности после хорошего матча, хорошего результата в Казани.

— Вы верите, что «Спартак» стимулирует «Анжи»?

— Меня это не интересует. Не верю в это. Я больше волнуюсь не о соперниках, а о других вещах. Помните, как в последней игре Кутепов взял и завалил в штрафной площадке соперника — просто обнял с большой любовью и положил его на траву. Никто не обсуждает этот момент. Если бы это произошло с нами, то, наверное, всю неделю бы муссировали в прессе и говорили об этом. Никто не сказал об этом моменте — все дальше продолжается, все хорошо. Только те, кто здесь находится, дают информацию — все остальные журналисты, которые сидят в офисах, ищут какую-то смуту. Каждый, естественно, защищает какие-то свои интересы, руководителей издания или другие моменты. Как еще интерпретировать атаки в мой адрес? Только так могу.

Дошло до того, что Селюк, который сбежал и который не имеет права даже въезжать и в Россию, и на Украину, комментирует, что-то говорит. Я знаю, почему так происходит. Мы играли с «Челси» в Лондоне, и он приехал в отель разговаривать с молодыми бразильцами, чтобы взять их под свою опеку. И до сих пор он живет за счет Яя Туре, имея только одного хорошего игрока. К сожалению, и «Спорт-Экспресс», и «Советский спорт» постоянно контактируют с ним, когда нужно организовать нападение на меня. У меня достаточно опыта, и мой возраст позволяет трактовать эти моменты спокойно. Если бы мне было сорок лет, то я бы реагировал иначе. Жду на следующей неделе статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените» и меня вывести из равновесия. Наверное, не получится.

Не нас тащат за уши. Мы бьемся в каждом матче, играем, набрали на пять очков больше, чем в прошлом году, без всех звездных футболистов, которые были в команде. Забиваем больше, пропускаем меньше. Играем в зрелищный футбол, контролируем практически весь матч с начала и до конца. Кому-то это не нравится, но я иду дальше с командой.

— Денис Глушаков сказал, что, возможно, матч «Зенита» со «Спартаком» должен судить иностранный арбитр. Что вы думаете по этому поводу?

— Я не согласен с этим. Может даже москвич судить. Не думаю, что в такой игре кто-то допустит ошибки. Кто бы ни судил.

— Чего ждете от последнего матча на «Петровском»?

— Насколько я знаю, это будет не последняя игра, а дальше посмотрим.

— Какие функции у Анатолия Тимощука?

— Молодой ученик, который познает это ремесло. Думаю, у него все получится. Был у меня футболист в «Бешикташе» Антонио Карлос Заго. Он у меня был ассистентом в «Шахтере», вернулся потом в Бразилию, сейчас возглавляет «Интернасьональ» и выглядит очень хорошо с командой. Не говоря уже о многих румынских тренерах, которые были моим помощниками, а потом возглавили команды высокого уровня. Это нормально, когда молодой тренер попадает в руки специалиста с большим опытом, и, наверное, у него есть что брать от него.