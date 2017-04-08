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Ротань выбыл на две недели

Украинский полузащитник повредил голеностоп на тренировке

  • 08.04.2017 10:30
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ФК Днепр. Руслан Ротань
© ФК Днепр. Руслан Ротань

Не самая приятная новость для болельщиков сборной Украины и днепровского «Днепра» — капитан этих двух команд Руслан Ротань повредил на одной из тренировок голеностоп. В общем-то, магнитно-резонансная томография показала, что травма не очень серьезная, но около двух недель пропустить придется. Напомним, что еще один лидер команды Дмитрия Михайленко — Сергей Кравченко — тоже находится в лазарете и его тоже беспокоит голеностоп. Сроки возвращения в строй вице-капитана «Днепра» пока не определены.

Источник — zbirna.com

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