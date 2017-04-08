Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артур КАРНОЗА: «Шахтер? Обыграть можно любую команду»

Футболист «Черноморца» готовится к поединку с донецким клубом

  • 08.04.2017 10:25
  • 171 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Черноморец. Артур Карноза
© ФК Черноморец. Артур Карноза

Игрок «Черноморца» Артур Карноза поделился ожиданиями от матча против «Шахтера».

- Хорошее настроение, позитивное. Готовимся к матчу. Хороший соперник, будет хорошая игра. Будем готовиться.

- Есть шансы обыграть «Шахтер»? Возможно, уже есть какие-то заготовки?
- Заготовки не расскажу, ведь это секрет. А обыграть, конечно, любую команду можно. Серьезно готовимся, настраиваемся побеждать.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.