Артур КАРНОЗА: «Шахтер? Обыграть можно любую команду»

Был у меня футболист в «Бешикташе» Антонио Карлос Заго. Он у меня был ассистентом в «Шахтере», ве...

Было время выделывались наши олигархи друг перед другом, но жизнь мокнула туда куда нужно и всё р...

я в шоке как можно эти нововсти писать! интересно вы комунисты проклятые чтоб с вами сталин сдел...

Оккупантам конечно смерть, а вот тебе к врачу. Не думаю, что футболисты бегают с автоматами в дон...