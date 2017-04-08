Артур КАРНОЗА: «Шахтер? Обыграть можно любую команду»

Игрок «Черноморца» Артур Карноза поделился ожиданиями от матча против «Шахтера».
- Хорошее настроение, позитивное. Готовимся к матчу. Хороший соперник, будет хорошая игра. Будем готовиться.
- Есть шансы обыграть «Шахтер»? Возможно, уже есть какие-то заготовки?
- Заготовки не расскажу, ведь это секрет. А обыграть, конечно, любую команду можно. Серьезно готовимся, настраиваемся побеждать.
Источник — ТК Футбол
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