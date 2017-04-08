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Артем ФРАНКОВ: «Платить или не платить – законное право Коломойского»

Главред «Футбола» поделился мнением о ситуации в «Днепре»

  • 08.04.2017 09:54
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  • 1 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал очередное снятие очков с «Днепра».

«Возмущаются очередным снятием очков с «Днепра» - мол, как это так, не платит Коломойский, а страдает клуб и команда!

Согласен, нехорошо. В то же время очки с «Днепра» снимаются в полном соответствии с процедурой (общепринятой во всем мире) и достаточно лояльно - то есть с паузами, уговорами и плясками вокруг. Если у кого-то есть вменяемые предложения, как решить проблему «хозяин не платит» иначе, просьба написать. Скажем, предложите другой вид наказания.

Вариант «как следует потрясти Коломойского» не рассматриваем. Как минимум, это вне компетенции ФФУ и вообще вне футбола.

Ну а насчет морали... Знаете, когда клуб пользуется всеми благами принадлежности очень богатому человеку (олигарху) - зарплатами и пр. - это, оказывается, очень морально. А вот когда это клуб не платит по счетам и его за это наказывают доступными футбольной власти способами, это внезапно очень нехорошо и больно ранит болельщиков! Непоследовательно как-то. Раньше нужно было шуметь и протестовать. Впрочем, уважаемые болельщики и сейчас могут использовать доступные им каналы связи с хозяином клуба. ФФУ, еще раз повторю, не вправе вмешиваться в отношения частной собственности и может требовать соблюдения только установленных в футболе правил игры. Более того, платить или не платить - законное право Коломойского, защищенное более высокими, нежели футбольные, законы. Или кому-то мерещится иное?!», – написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    t2_romario
      t2_romario, 08.04.2017 11:20
    0
    Было время выделывались наши олигархи друг перед другом, но жизнь мокнула туда куда нужно и всё равно прийдём к налаживанию детского футбола финансовому феер плэй и всё такое. У нас в стране как всегда хотят нае..ать жизнь, и это получается на коротком промежутке времени, но в общем и целом нае..ать жизнь не получается она всё возвращает на свои места, и у нас вместо 20 лет прогресса воз и ныне там, но даже сейчас можно начать всё ещё не поздно, никогда не поздно начать играть по правилам и жить по закону, однако многие просто к этому не готовы у них как и в бизнессе так и в футболе и в жизни целом только схемы и мутки
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