Артем ФРАНКОВ: «Платить или не платить – законное право Коломойского»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал очередное снятие очков с «Днепра».

«Возмущаются очередным снятием очков с «Днепра» - мол, как это так, не платит Коломойский, а страдает клуб и команда!

Согласен, нехорошо. В то же время очки с «Днепра» снимаются в полном соответствии с процедурой (общепринятой во всем мире) и достаточно лояльно - то есть с паузами, уговорами и плясками вокруг. Если у кого-то есть вменяемые предложения, как решить проблему «хозяин не платит» иначе, просьба написать. Скажем, предложите другой вид наказания.

Вариант «как следует потрясти Коломойского» не рассматриваем. Как минимум, это вне компетенции ФФУ и вообще вне футбола.

Ну а насчет морали... Знаете, когда клуб пользуется всеми благами принадлежности очень богатому человеку (олигарху) - зарплатами и пр. - это, оказывается, очень морально. А вот когда это клуб не платит по счетам и его за это наказывают доступными футбольной власти способами, это внезапно очень нехорошо и больно ранит болельщиков! Непоследовательно как-то. Раньше нужно было шуметь и протестовать. Впрочем, уважаемые болельщики и сейчас могут использовать доступные им каналы связи с хозяином клуба. ФФУ, еще раз повторю, не вправе вмешиваться в отношения частной собственности и может требовать соблюдения только установленных в футболе правил игры. Более того, платить или не платить - законное право Коломойского, защищенное более высокими, нежели футбольные, законы. Или кому-то мерещится иное?!», – написал Франков в своей конференции.