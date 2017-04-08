Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дуглас Коста поможет Баварии в матче с Боруссией Д

Мануэль Нойер и Томас Мюллер участия в матче не примут

  • 08.04.2017 09:38
  • 67 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Бавария. Дуглас Коста
© ФК Бавария. Дуглас Коста

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вернулся на поле. В пятницу утром лучший голкипер мира, получивший неделю назад небольшое повреждение, отработал получасовую вратарскую тренировку. «Всё по плану», - заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с дортмундской «Боруссией». Однако выходить на поле в матче ему пока рано. «Мы не хотим рисковать», - подчеркнул главный тренер «Баварии». 

Это касается и Томаса Мюллера, который шесть дней назад получил травму голеностопа в матче с «Аугсбургом». В пятницу чемпион мира провел беговую тренировку. В матче с Дортмундом он не сыграет. Анчелотти рассчитыват, что Мюллер и Нойер в воскресенье начнут тренироваться в общей группе. «Оба определенно будут готовы к матчу с «Реалом», - заявил итальянец.

Однако один камбэк в субботу всё же состоится: Дуглас Коста, не игравший три недели из-за травмы колена, со среды тренируется в общей группе. «Завтра он сможет выйти на поле. Нам понадобится наша лучшая игра и лучший состав. Никакой ротации не будет», - подчеркнул Анчелотти.

Гарантированно в стартовом составе выйдет Жером Боатенг. «Завтра он будет играть. Но я ещё не решил, кто составит ему пару в обороне», - заявил Анчелотти.

В Дортмунде перед центральным матчем тура также есть проблемы с кадрами. По словам главного тренера Томаса Тухеля под вопросом участие в матче Юлиана Вайгля, Синдзи Кагавы, Лукаша Пищека и Марка Бартры. Точно не сыграют Марко Ройс, Андре Шюррле, Себастьян Роде и Марио Гётце.

Источник — ФК Бавария

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.