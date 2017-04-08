Дуглас Коста поможет Баварии в матче с Боруссией Д

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вернулся на поле. В пятницу утром лучший голкипер мира, получивший неделю назад небольшое повреждение, отработал получасовую вратарскую тренировку. «Всё по плану», - заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с дортмундской «Боруссией». Однако выходить на поле в матче ему пока рано. «Мы не хотим рисковать», - подчеркнул главный тренер «Баварии».

Это касается и Томаса Мюллера, который шесть дней назад получил травму голеностопа в матче с «Аугсбургом». В пятницу чемпион мира провел беговую тренировку. В матче с Дортмундом он не сыграет. Анчелотти рассчитыват, что Мюллер и Нойер в воскресенье начнут тренироваться в общей группе. «Оба определенно будут готовы к матчу с «Реалом», - заявил итальянец.

Однако один камбэк в субботу всё же состоится: Дуглас Коста, не игравший три недели из-за травмы колена, со среды тренируется в общей группе. «Завтра он сможет выйти на поле. Нам понадобится наша лучшая игра и лучший состав. Никакой ротации не будет», - подчеркнул Анчелотти.

Гарантированно в стартовом составе выйдет Жером Боатенг. «Завтра он будет играть. Но я ещё не решил, кто составит ему пару в обороне», - заявил Анчелотти.

В Дортмунде перед центральным матчем тура также есть проблемы с кадрами. По словам главного тренера Томаса Тухеля под вопросом участие в матче Юлиана Вайгля, Синдзи Кагавы, Лукаша Пищека и Марка Бартры. Точно не сыграют Марко Ройс, Андре Шюррле, Себастьян Роде и Марио Гётце.