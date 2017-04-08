Антонио КОНТЕ: «Мы – команда, а не 11 отдельных игроков»

Антонио Конте предостерег своих игроков от недооценки «Борнмута» в преддверии завтрашней встречи с командой Эдди Хау. Итальянец говорит, что «синие» полностью сосредоточены на том, чтобы оформить вторую победу в течение недели.

На сегодняшней пресс-конференции в Кобхэме первый вопрос Конте задали о состоянии Виктора Мозеса, который пропустил последние две игры «Челси» из-за травмы.

Итальянец поделился положительными новостями, после чего ответил на вопросы о самом матче на «Виталити Стэдиум».

«Виктор Мозес тренировался с нами вчера и сегодня, я должен оценить ситуацию и затем принять оптимальное решение для команды, но он готов сыграть», — сказал итальянец.

«Это серьёзное испытание для нас, поскольку играть против «Манчестер Сити» непросто, это была большая игра и выдающаяся атмосфера, после чего, спустя 3 дня, нам предстоит ещё один тяжелый матч с «Борнмутом». У них очень хорошая команда с хорошим тренером. У них интересный стиль игры. Я знаю, что на их стадионе царит шумная атмосфера. Думаю, мы должны сыграть очень внимательно, потому что, если мы будем думать, что завтра нас ожидает простой матч, мы допустим большую ошибку».

Натан Аке также может принять участие в завтрашней встрече. Первую половину сезона игрок провел на правах аренды в «Борнмуте».

Универсальный голландец был отозван из «Борнмута» в январе, и Конте пояснил, что считает это решение правильным.

«Думаю, это было правильное решение, потому что нам было важно, чтобы он находился в составе нашей команды, в том числе и потому, что нам важно оценивать наших игроков и отмечать улучшения в их игре», — говорит Конте.

«Если мы находим игрока, который способен попасть в состав, мы должны дать ему возможность, позволив продемонстрировать мне и клубу свой потенциал. Почему нет? Я счастлив, что в нашей команде есть Натан. Нелегко приходить в команду и конкурировать за место в составе с пятью хорошими центральными защитниками. Я доволен его самоотдачей и отношением, это хороший игрок, его возвращение из аренды было правильным решением».

Конте, который, согласно недавним сообщениям в прессе, выразил желание остаться на «Стэмфорд Бридж», считает, что вопрос о чемпионском титуле ещё не решен, несмотря на то, что «Челси» лидирует в АПЛ и опережает «Тоттенхэм» на 7 очков.

Этот отрыв может быть сокращен, если клуб из северного Лондона наберет очки в матче с «Уотфордом», поскольку их матч на «Уайт Харт Лейн» начинается в 14:30. Но Конте волнует только результат собственной команды.

«Нет, я не думаю, что это преимущество, потому что, если они выиграют, проиграют или сыграют вничью, мы все равно будем ощущать серьёзное давление, — говорит Конте, отвечая на вопрос о том, является ли матч в позднее время в один день с прямым конкурентом более выгодным. — Нам очень важно сосредоточиться на своей игре. Результата матча «Тоттенхэма» важен, но важнее всего то, как мы сами сыграем».

«Чемпионская гонка продолжается. Думаю, сейчас в ней принимают участие только «Челси» и «Тоттенхэм», но всякое может случиться. Ещё предстоит разыграть 24 очка, другие команды тоже могут включиться в гонку».

Одним из самых приятных моментов нынешнего сезона Конте считает умение команды справляться с трудностями, когда из состава выпадает кто-то из основных игроков.

В отсутствие Мозеса, пропустившего последние 2 игры команды, на позиции правого винг-бэка поочередно сыграли Аспиликуэта и Педро, а Курт Зума сыграл в центральной тройке защитников в матче с «Манчестер Сити», впервые в сезоне выйдя в стартовом составе.

«Я доволен тем, как все складывается, потому что это означает, что каждый игрок полностью понимает принципы нашей игры, — говорит главный тренер «Челси». — На тренировках у меня работают 20 игроков, и всех 20 игроков я тренирую одинаково, не 10 или 12».

«Я знаю, что в сезоне может произойти что угодно, учитывая травмы и дисквалификации, поэтому у нас в составе должны быть игроки, которые соответствуют нашей игровой идее. Зума продемонстрировал это в тяжелом матче, сыграв с огромной самоотдачей».

«Виктор Мозес показал в этом сезоне, что он является важным игроком, но за последние 2 игры мы продемонстрировали, что можем играть и без него. Также мы доказывали это в прошлом, когда в нашей команде отсутствовали другие футболисты».

«Мы — команда, а не 11 отдельных игроков. Если ты думаешь, что можешь выиграть матч всего с одним игроком, у тебя возникнут проблемы, потому что, потеряв этого игрока, ты перестанешь побеждать. Ты должен быть готов к поиску решений, когда игрок основного состава пропускает одну или две игры».

Вчера Кобхэме Конте встретился с Клаудио Раньери, бывшим тренером «Челси». Нынешний наставник «синих» был рад увидеться с соотечественником.

«Клаудио — мой хороший друг. Я был очень рад увидеться с ним вчера в Кобхэме и поговорить, — объясняет Конте. — Для меня вполне нормально — спросить что-то о прошлом сезоне, было приятно увидеть его, надеюсь, мы ещё раз увидимся с ним в нынешнем сезоне».

«Мы обсудили наш опыт работы в Англии и разные подходы к работе на тренировках, если сравнивать Англию и Италию. Мы хорошо пообщались. Он — мой хороший друг, и я желаю ему всего наилучшего в будущем».