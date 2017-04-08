Артем ШАБАНОВ: «С командами Кварцяного всегда тяжело играть»

Накануне матча 24-го тура, в котором «Сталь» примет «Волынь», с клубной пресс-службой пообщался защитник «Стали» Артем Шабанов, который еще в первой части нынешнего чемпионата выступал за луцкий коллектив.

- Артем, какая ассоциация первой приходит на ум, когда ты слышишь о футбольном клубе «Волынь»?

- Как только слышу о «Волыни» сразу мне вспоминается Виталий Владимирович Кварцяный. Это специалист, который очень много сделал для волынского футбола, да и всего украинского. Остались очень хорошие воспоминания о луцком периоде моей футбольной карьеры. Именно в «Волыни» я впервые начал выступать на взрослом уровне.

- Продолжаешь ли следить за «Волынью»? Какие изменения произошли в ней в последнее время?

- Да, я внимательно наблюдаю за выступлением луцкой команды. Особых изменений за последнее время в «Волыни» не произошло, большинство ребят остались те, с которыми мне доводилось в свое время играть.

- Свой единственный гол в УПЛ ты забил на «Метеоре» и как раз за «Волынь». Помнишь как это было?

- Да, хорошо помню. Забил я этот мяч «Ильичевцу». Была подача с углового, соперник выбил мяч, но я остался у дальней штанги, принял передачу и удачно пробил. Был слышен крик Валерия Федорчука на весь стадион: «Бей, бей!»

- Ближайшая игра станет для тебя принципиальной, или «Волынь» сейчас для тебя от других соперников не отличается?

- Безусловно, где-то подсознательно хочется себя как можно лучше проявить в этом поединке. Но сказать, что это какой-то очень принципиальный для меня будет матч, все же не могу. Удачно надо играть со всеми командами, а не с какими-то избранными для себя.

- Команда Виталия Кварцяного сейчас находится на последнем месте первенства. Тяжело настроиться на игру с аутсайдером?

- С командами Виталия Владимировича всегда тяжело играть. Он умеет настраивать ребят на поединки. И сейчас я считаю «Волынь» крепкой, задорной и боевой командой. В некоторых матчах нынешнего сезона им просто не повезло. В чемпионате Украины легких побед не бывает, в каждом матче надо показывать максимум своих возможностей, только тогда можно набрать три очка.

- После ряда удачных матчей «Сталь» оступилась во Львове. Что произошло в игре с «Карпатами»?

- Этот вопрос надо задавать тренерам. Уверен, что они сделают правильные выводы и предпримут все меры, чтобы таких неудач было как можно меньше. Футбола без поражений не бывает, но надо извлекать из неудач уроки.

- «Сталь» в последних играх постоянно варьирует различные тактические схемы. Насколько это сложно, переходить от одной схемы к другой?

- Леонид Станиславович Кучук нас учит различным тактическим схемам. Считает, что мы должны владеть несколькими вариантами построений на футбольном поле. Причем, стараемся безболезненно перестраиваться даже по ходу поединка. Но это наша внутренняя «кухня», выдавать секреты я не стану.

- После прихода в команду Леонида Кучука специалисты отмечают, прежде всего, командную игру «Стали». На твой взгляд, кто лидер в нынешней команде?

- Не хочу никого выделять. Я согласен с тем, что «Сталь» сильна, прежде всего, командной игрой. Весь коллектив полностью отдается на футбольном поле. Обычно это приносит свои плоды. К сожалению, «Карпатам» проиграли, но надеюсь, что это была досадная случайность.

- Ты в команде относительно недавно. С кем-то успел подружиться?

- В «Стали» собран очень хороший и дружный коллектив. Общаюсь абсолютно со всеми. Очень рад, что футбольная доля привела меня в «Сталь».