Вильярреал переиграл Атлетик

«Вильярреал» – «Атлетик» - 3:1
Голы: 1:0 – 17 Руис, 1:1 – 20 Лапорт, 2:1 – 47 Бакамбу, 3:1 – 58 Адриан.
«Вильярреал» – Фернандес, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Кастильехо (Адриан, 37), Сориано, Тригерос, Сориано, Бакамбу (Сансоне, 72), Сольдадо (Альваро Гонсалес, 76).
«Атлетик» – Аррисабалага, Иньиго Лекуэ (Муниаин, 59), Лапорт, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия, Сан Хосе, Иньяки Уильямс (Сусаета, 81), Беньят (Итурраспе, 58), Баленсиага, Адурис.
Предупреждения: Беньят (22), Лапорт (25), Бакамбу (53), Сориано (53), Марио Гаспар (64), Сориано (74), Ирайсос (76).
Удаление: Руис (74).
Источник — Sport.ua
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