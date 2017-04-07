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Айнтрахт Франкфурт поборолся за ничью с Вердером

Хозяева не отдали победу гостям

  • 07.04.2017 23:24
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«Айнтрахт» Ф – «Вердер» - 2:2
Голы:  0:1 – 37 Юнузович,  0:2 – 43 Бартельс,  1:2 – 48 Гачинович,  2:2 – 73, пенальти Фабиан.

«Айнтрахт» Ф – Градецки, Чендлер, Абраам, Русс (Блум, 46), Очипка, Гачинович, Маскарель, Фабиан, Ордоньес (Вольф, 68), Хргота (Сеферович, 81), Ребич.
«Вердер» – Видвальд, Гебре Селассие, Кальдирола (Гарсия, 53), Мойсандер, Гарсия, Юнузович, Велькович (Кайнц, 29), Эггештайн, Гриллич, Бартельс (Писарро, 77), Крузе.


Предупреждения: Велькович (7), Ребич (53), Бартельс (69), Фабиан (74).

Источник — Sport.ua

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