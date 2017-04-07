Айнтрахт Франкфурт поборолся за ничью с Вердером

«Айнтрахт» Ф – «Вердер» - 2:2
Голы: 0:1 – 37 Юнузович, 0:2 – 43 Бартельс, 1:2 – 48 Гачинович, 2:2 – 73, пенальти Фабиан.
«Айнтрахт» Ф – Градецки, Чендлер, Абраам, Русс (Блум, 46), Очипка, Гачинович, Маскарель, Фабиан, Ордоньес (Вольф, 68), Хргота (Сеферович, 81), Ребич.
«Вердер» – Видвальд, Гебре Селассие, Кальдирола (Гарсия, 53), Мойсандер, Гарсия, Юнузович, Велькович (Кайнц, 29), Эггештайн, Гриллич, Бартельс (Писарро, 77), Крузе.
Предупреждения: Велькович (7), Ребич (53), Бартельс (69), Фабиан (74).
Источник — Sport.ua
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