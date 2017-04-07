Уфимская стена для Спартака и краснодарское испытание для ЦСКА

Выездная битва «Спартака»

Сложное испытание в этом туре предстоит текущему лидеру Премьер-лиги. «Спартак» поедет в Уфу, где в этом сезоне из команд верхней части турнирной таблицы еще никто не смог добыть победу. Если бы команда Массимо Карреры находилась бы сейчас в той форме, в которой пребывала осенью, абсолютно бы не сомневался в успехе «красно-белых». А так учитывая далеко не лучшую форму и последние невыразительные поединки «Спартака», думаю, у московской команды могут возникнуть большие проблемы.

Уфимцы после первого под руководством Сергея Семака поражения во встрече с «Локомотивом» будут очень мотивированы в предстоящей игре и захотят реабилитироваться в глазах своих болельщиков, да еще перед родной публикой. К тому же «Уфа» не знает вкуса побед, как и забитых мячей, уже на протяжении двух матчей, так что «горожане» будут рвать жилы, дабы достичь положительного результата.

Любопытно, что в истории противостояний между обеими командами ведет «Уфа»: +3 =1 -1. Более того, единственную победу над уфимцами «Спартак» одержал еще в 2014 году. В поединке первого круга московская команда минимально уступила в родных стенах.

«Уфа» - «Спартак»

9 апреля, 14:00. Уфа, «Нефтяник»

Арбитр: Сергей Лапочкин

Котировки БК «Олимп»

П1 - 4.71 Х - 3.34 П2 - 1.86

Ориентировочные составы:

«Уфа»: Беленов – Никитин, Аликин, Пуцко – Сухов, Засеев, Пауревич, Карп, Стоцкий – Сысуев – Фатаи

«Спартак»: Ребров – Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров – Фернандо, Глушаков – Самедов, Зобнин, Промес – Адриано

Не сыграют: Абдулавов, Тумасян (оба травмированы) – Давыдов (травма)

Последний шанс «Краснодара»

Команда Игоря Шалимова, неплохо проведшая первую часть сезона (да и то в основном на старом багаже Олега Кононова), совершенно не радует весной. «Быки» выглядят несколько уныло и в четырех матчах выиграли всего однажды. А в последних двух поединках и вовсе не забивали, сыграв в нулевую ничью с «Ростовом» и «Уфой». Хорошо для «Краснодара», что конкуренты за еврокубковое место также не блещут стабильностью, а то бы уже давно подопечные Игоря Шалимова потеряли бы четвертое место.

В предстоящей домашней встрече с ЦСКА «Краснодару» представится последняя возможность зацепиться за третье призовое место. Обеих команд сейчас разделяет в таблице восемь очков. Правда, глядя на диаметрально противоположную форму «быков» и «армейцев», даже сложно представить, за счет чего может победить команда Игоря Шалимова.

ЦСКА и вправду сейчас на ходу. С приходом Виктора Гончаренко московская команда прибавила во многих аспектах игры, являясь едва ли не главной угрозой для «Спартака» в борьбе за титул. После нулевой ничьей с «Зенитом» в стартовом поединке весенней части сезона, «армейцы» одержали три победы кряду. Все они были разными, однако уже виден большой потенциал московской команды, а главное, еще есть куда прибавлять.

Здорово вписался в модель игры ЦСКА Витиньо, вернувшейся из аренды. Бразильский форвард хоть и забил всего гол в четырех поединках, но выглядит очень уверенно на острие атаки, так же как и Алексей Ионов, на счету которого три гола в четырех встречах.

Напоследок немного статистики. Единственный раз ЦСКА побеждал в Краснодаре в сентябре 2012 года. В последних шести очных поединках чемпионата «армейцы» выиграли всего однажды, в то время как «быки» - трижды.

«Краснодар» - ЦСКА

9 апреля, 16:30. Краснодар, Краснодар

Арбитр: Сергей Иванов

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.50 Х - 3.15 П2 - 3.01

Ориентировочные составы:

«Краснодар»: Крицюк – Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес – Каборе, Газинский – Мамаев, М. Перейра, Классон – Смолов

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, Игнашевич – Фернандес, Головин, Вернблум, Натхо, Тошич – Витиньо, Ионов

Не сыграют: Калешин, Окриашвили (оба травмированы) – Миланов, Дзагоев (оба травмированы), Еременко (дисквалификация)

Еврокубковые амбиции «Локо» и «Ростова»

Если «Локомотив» постепенно догоняет основной пелотон претендентов на зону Лиги Европы, то «Ростов» лишь сдает позиции. Выиграв уверенно первый весенний матч у «Томи» (6:0), команда Ивана Данильянца в трех последующих не только не смогла выиграть, но и забить ни разу не смогла. И это имея в наличие таких хороших форвардов, как Дмитрий Полоз, Сердар Азмун, Александр Бухаров и Марко Девич.

А вот «железнодорожники» достаточно неплохо смотрятся, как для команды (помимо чемпионата «Локо» может попасть в ЛЕ как победитель кубка, где в финале сыграет с «Уралом»), претендующей на еврокубковое место. В четырех поединках этой весной команда Юрия Семина добыла две победы, по разу уступив и сыграв вничью.

Сходу здорово вписался в игру москвичей Ари. Бразилец забил уже три мяча за «Локомотив». Правда, против «Ростова» вряд ли сыграет, так как получил травму в кубковой встрече с «Уфой». Зато наверняка выйдет с первых минут опытный Джефферсон Фарфан, забивший победный гол за московскую команду в дебютном матче с уфимцами.

«Локомотив» - «Ростов»

9 апреля, 19:00. Москва, «Локомотив»

Арбитр: Владислав Безбородов

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.06 Х - 3.07 П2 - 4.17

Ориентировочные составы:

«Локомотив»: Гильерме – Михалик, Пейчинович, Квирквелия – Янбаев, И. Денисов, Тарасов, В. Денисов – Фернандеш, Миранчук – Фарфан

«Ростов»: Медведев – Кудряшов, Мевля, Навас – Калачев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Терентьев – Азмун, Полоз

Не сыграют: Гранат, Джанаев (оба травмированы)

Другие матчи 22-го тура:

8 апреля (суббота)

«Крылья Советов» - «Амкар» (14:00)

«Терек» - «Арсенал Тула» (16:30)

«Зенит» - «Анжи» (19:00)

10 апреля (понедельник)

«Томь» - «Рубин» (15:00)

«Урал» - «Оренбург» (17:30)