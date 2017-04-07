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Бесстрашный Борнмут и победная серия Шекспира

Sport.ua анонсирует самые интересные поединки 32-го тура английской Премьер-лиги

  • 07.04.2017 23:10
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chelseafc.com
© chelseafc.com

Проиграют ли «вишни» впервые весной?

Команда Эдди Хау подходит в отличном настроении к домашнему поединку с «Челси». «Борнмут» находится в прекрасной форме, что и подтверждают последние результаты команды. Весной «вишни» еще не проигрывали и успели отобрать очки на «Олд Траффорд» у МЮ и на «Энфилде» - у «Ливерпуля». Особо мощно «Борнмут» выступает дома, где в этом сезоне уже отобрал очки у «Арсенала» и «Тоттенхэма», а также обыграл «Ливерпуль» и «Эвертон».

Не сомневаюсь в том, что «Челси» сделал выводы после поражения от «Кристал Пэлас» и больше не позволит себе расслабленности. Одолев в важнейшей встрече «Манчестер Сити», команде Антонио Конте надо одержать еще пять побед в семи оставшихся поединках, дабы оформить чемпионство. Уверен, что «синие» приложат максимум усилий, чтобы уже в предстоящих шести матчах окончательно закрыть вопрос о чемпионстве. 

Интересные факты:

- После поражения от «Борнмута» в декабре 2015 года (0:1), «Челси» выиграл у «вишен» в последних двух поединках, забив в общей сложности семь мячей.

- «Синие» набрали 72 очка после 30 матчей. Только одна команда набрала больше очков на этом этапе кампании в АПЛ и не выиграла титул – «Манчестер Юнайтед», у которого в 2011-12 годах было 73 очка.

- Джошуа Кинг забил четыре гола и сделал ассист в последних пяти матчах на стадионе «Дин Корт».

- Эден Азар забил три гола в трех предыдущих поединков против «вишен». 

«Борнмут» - «Челси»
8 апреля, 19:30. Борнмут, «Дин Корт»
Арбитр: Андре Марринер

Котировки БК «Олимп»

П1 -  5.83   Х -  4.12   П2 -  1.61

Ориентировочные составы:

«Борнмут»: Боруц – А. Смит, Фрэнсис, С. Кук, Дэниелс – Фрейзер, Артер, Уилшир, Пью – Кинг – Афобе

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Педро, Матич, Канте, Алонсо – Виллиан, Азар, Коста

Не сыграют: Федеричи, Уилсон, Серман (все травмированы), Мингс (дисквалификация)

Остановит ли «Эвертон» «лисов»?

Крайне увлекательной обещает стать встреча «Эвертона» и «Лестера» на «Гудисон Парк». «Ириски» сражаются за еврокубковое место и им еще есть, за что бороться в этом сезоне. Собственно говоря, как и команде Крэйга Шекспира. Пусть «лисы» и оторвались на восемь очков от зоны вылета, но сказать, что они решили вопрос о сохранении прописки в АПЛ на следующий сезон, еще рано.

Вообще же обращает на себя внимание прогресс «Лестера» с приходом Шекспира. Под руководством 53-летнего специалиста действующий чемпион выиграл все пять матчей, а сам наставник повторил достижение Карло Анчелотти («Челси») и Хосепа Гвардиолы («Манчестер Сити»), выиграв в стартовых пяти поединках чемпионата.

Главная интрига предстоящего матча – сможет ли «Эвертон» прервать победную серию «лисов»? Стоит учитывать и силу команды Рональда Кумана в родных стенах. На «Гудисон Парк» «ириски» выиграли последние шесть поединков, забив в общей сложности 22 гола и пропустив всего три мяча. В последний раз ливерпульская команда уступала дома еще в декабре прошлого года, от «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби. Так что «Лестер» ожидание серьезное испытание и настоящая битва.

Интересные факты:

- Тринадцать из предыдущих 21 поединков между «Эвертоном» и «Лестером» в эпоху АПЛ завершились ничейными результатами.

- Крэйг Шекспир может одержать шестую победу кряду в стартовых шести матчах лиги, сравнявшись по этому показателю с Хосепом Гвардиолой («Манчестер Сити») и Карло Анчелотти («Челси»).

- Кевин Миральяс забил в каждом из последних трех поединков Премьер-лиги против «Лестер Сити».

- Джейми Варди забил пять голов в последних пяти матчах чемпионата.

«Эвертон» - «Лестер Сити»
9 апреля, 18:00. Ливерпуль, «Гудисон Парк»
Арбитр: Роберт Мэдли

Котировки БК «Олимп»

П1 -  1.73   Х -  3.85   П2 -  4.95

Ориентировочные составы:

«Эвертон»: Роблес – Холгейт, Ягелка, Пеннингтон, Бэйнс – Барри, Гуйе – Баркли, Лукман, Миральяс – Лукаку

«Лестер Сити»: Шмейхель – Симпсон, Хут, Беналуан, Фукс – Марез, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон – Слимани, Варди 

Не сыграют: Фунес Мори, Боласи, Коулмэн, Леннон (все травмированы), Уильямс (дисквалификация) – Менди, Ваге (оба травмированы)

Второе дерби за неделю

Еще одно лондонское дерби ожидает «Арсенал». Но на этот раз предстоит более сложный поединок с «Кристал Пэлас». В отличие от «Вест Хэма», «орлы» достаточно неплохо выглядят в последнее время. Особо громкой и сенсационной получилась победа над «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Правда, после этого успеха команда Сэма Эллардайса уже в следующем матче была повержена «Саутгемптоном», что говорит лишь о нестабильности лондонцев.  

Подопечным Арсена Венгера, бьющихся за место в Лиге чемпионов, главное не повторить ошибок «Челси» и отнестись к «Кристал Пэлас» самым серьезным образом. Эта команда очень опасна тем, что она борется за выживание и сохраняет сумасшедшую мотивацию в каждом матче. Дополнительную интригу предстоящему поединку придает и тот факт, что «Арсенал» не побеждал на выезде в Премьер-лиге с января, уступив в последних трех встречах.      

Интересные факты:

- «Кристал Пэлас» выиграл только один из своих 15 матчей против «Арсенала», проиграв в 12 из них.

- «Канониры» никогда не проигрывали выездной матч АПЛ против «Кристал Пэлас».

- Оливье Жиру забил в каждом из своих трех предыдущих выступлений на «Селхерст Парк».

«Кристал Пэлас» - «Арсенал»
10 апреля, 22:00. Лондон, «Селхерст Парк»
Арбитр: Майкл Оливер

Котировки БК «Олимп»

П1 -  4.20   Х -  3.89   П2 -  1.85

Ориентировочные составы:

«Кристал Пэлас»: Хеннесси – Уорд, Келли, Сако, Шлупп – Фламини, Миливоевич – Заха, Панчеон, Таунсенд – Бентеке

«Арсенал»: Мартинес – Бельерин, Мустафи, Паулиста, Монреаль – Джака, Эль-Ненни – Уолкотт, Езил, Уэлбек – Санчес

 Не сыграют: Манданда, Данн, Томкинс, Кабайе, Уикхэм, Ж. Бентеке (все травмированы) – Чех, Оспина, Касорла (все травмированы)

Другие матчи 32-го тура:

8 апреля (суббота)

«Тоттенхэм» - «Уотфорд» (14:30)

«Мидлсбро» - «Бернли» (17:00)

«Манчестер Сити» - «Халл Сити» (17:00)

«Вест Хэм» - «Суонси» (17:00)

«Вест Бромвич» - «Саутгемптон» (17:00)

«Сток Сити» - «Ливерпуль» (17:00)

9 апреля (воскресенье)

«Сандерленд» - «Манчестер Юнайтед» (15:30)

Автор — Артем Минов, Sport.ua

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