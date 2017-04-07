U-21: Днепр и Александрия расписали ничью

«Александрия» - «Днепр» - 0:0
«Александрия»: 21. Рудик Дмитрий, 3. Прокопчук Кирилл, 4. Гаврушко Иван — к, 5. Литвяк Богдан, 8. Гранчар Вадим, 10. Мягков Павел (17. Яцык Константин, 63), 11. Довгий Ярослав (29. Протасов Евгений, 84), 19. Чантуришвили Вахтанг (9. Николаев Владимир, 46), 20. Путраш Юрий (2. Стецьков Тимур, 63), 23. Яровой Игорь, 25. Ярошенко Иван
«Днепр»: 1. Пономаренко Иван, 2. Бондарь Дмитрий (11. Беляев Александр, 58), 3. Сафронов Александр — к, 7. Костышин Денис (15. Кулинич Александр, 90+1), 8. Будняк Иван, 9. Супряга Владислав (19. Михайленко Иван, 81), 10. Хучбаров Камиль (16. Бандурин Алексей, 78), 14. Кирычук Владимир, 15. Семенов Дмитрий, 17. Ильин Олег, 21. Войтиховский Максим
Предупреждения: Яровой (22), Войтиховский (62), Прокопчук (73), Будняк (77), Сафронов (77), Гаврушко (77), Николаев (90+3), Ярошенко (90+4)
Источник — ФК Днепр
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