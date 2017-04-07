Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ильичевец: По газону на Юбилейном опасно ходить

Мариупольцы раскритиковали «поляну» в Сумах

  • 07.04.2017 22:39
  • 438 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ильичевец
© ФК Ильичевец

Сегодня «Ильичевец», преодолев на автобусе почти 800 км, прибыл в Сумы. Разместившись в отеле и пообедав, приазовцы провели предыгровую тренировку на стадионе «Юбилейный».

Непродолжительное занятие состояло из интенсивной разминки и серии игровых упражнений. Несмотря на длительную поездку, мариупольцы потренировались в хорошем настроении.

К слову, поле «Юбилейного», на котором завтра состоится матч, оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Газон напоминал старый-добрый «огород», а не футбольное поле, а также пестрел «залысинами» и неровностями. Да и просто ходить по нему было опасно — вполне реально можно получить травму. Изюминкой же «поляны» стали сугробы снега за воротами.

Напомним, матч «Сумы» - «Ильичевец» начнется завтра в 15:00.

Источник — ФК Ильичевец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.