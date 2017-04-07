Ильичевец: По газону на Юбилейном опасно ходить

Сегодня «Ильичевец», преодолев на автобусе почти 800 км, прибыл в Сумы. Разместившись в отеле и пообедав, приазовцы провели предыгровую тренировку на стадионе «Юбилейный».



Непродолжительное занятие состояло из интенсивной разминки и серии игровых упражнений. Несмотря на длительную поездку, мариупольцы потренировались в хорошем настроении.



К слову, поле «Юбилейного», на котором завтра состоится матч, оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Газон напоминал старый-добрый «огород», а не футбольное поле, а также пестрел «залысинами» и неровностями. Да и просто ходить по нему было опасно — вполне реально можно получить травму. Изюминкой же «поляны» стали сугробы снега за воротами.



Напомним, матч «Сумы» - «Ильичевец» начнется завтра в 15:00.