Первая лига. Оболонь разобралась с Николаевом

«Оболонь-Бровар» (Киев) - МФК «Николаев» 2:0
Голы: Продан 37, Коваленко 76
«Оболонь-Бровар»: Поштаренко, Проневич, Корнев, Скакун (Шевчук 79), Бровченко, Продан, Коваленко, Гордийчук (Слободян 81), Гурмак (Корольчук 64), Еременко, Безуглый
МФК «Николаев»: Майборода, Бессалов, Кулишенко, Куценко, Ковалев, Пакоме (Берко 70), Павлов, Булычев, Сартина, Назаренко, Рогозинский (Саркисян 46)
Предупреждения: Гурмак 56, Пакоме 68, Корольчук 72
Источник — Sport.ua
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