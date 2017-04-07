Сампдория продлила контракт с Джампаоло

Официальный сайт футбольного клуба Сампдория объявил о том, что главный тренер команды Марко Джампаоло продлил контракт до 30 июня 2020 года.



Марко Джампаоло:

«Я благодарен президенту Ферреро. Он очень хотел продлить мой контракт, несмотря на то, что у меня еще был целый год по действующему соглашению. Эта инициатива еще больше доказывает, насколько клуб ценит проделанную в этом году работу. Лично я всегда говорить, что здесь, в Генуе, мне работается очень хорошо, потому что все ребята следуют мои указаниям.

Этот новый контракт является плодом продлеланной работы, и заслуга в этом далеко не только моя. Стоит отдать должное также моему штабу и скаутам. Бесполезно говорить, что продление сотрудничества меня мотивирует еще больше. Я теперь буду трудиться с большей уверенностью и буду стараться отплатить за доверие болельщикам и клубу.»



Массимо Ферреро:

«Профессионализм Джампаоло был уже нам известен. На протяжении всей карьеры до сих пор его недооценивали. Но правда в том, что это большой тренер, и я счастлив, что он останется с нами. За него говорят факты, и даже несмотря на результаты, Джампаоло является отличным человеком и отменным преподавателем. Он умеет создать крепкий коллектив, у него есть страсть и желание демонстрировать футбол. Это поистине прекрасный работник. А что до результатов, то иногда они приходят, а иногда нет, но плоды работы видны всегда.»