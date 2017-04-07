Руни и Янг угодили в лазарет Манчестера

Жозе Моуринью подтвердил, что Уэйн Руни и Эшли Янг присоединились к Хуану Мате, Крису Смоллингу и Филу Джонсу в списке травмированных игроков «Юнайтед».
Как сообщалось Ранее, у капитана «Юнайтед» диагностировано воспаление в области лодыжек, а Эшли Янг был заменен в последнем матче из-за травмы мышц паха.
«Уэйн Руни не может играть, Эшли Янг травмирован, - сказал Жозе на пресс-конференции. - Больше новостей нет, так как о травмах Маты, Смоллинга и Джонса вы уже знаете».
Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед
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