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Александр СОПКО: «У Бланко Лещука все предпосылки сильного форварда»

Футбольный эксперт – об игре нападающего «горняков»

  • 07.04.2017 21:55
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Бывший игрок «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал игру нападающего команды Густаво Бланко Лещука.

- Для игры в «Шахтере» Бланко Лещуку нужно немного больше времени, чтобы полностью суметь себя реализовать. Но если брать чисто по характеристикам, то Густаво имеет все-таки больше предпосылок, чтобы стать сильным форвардом.

Он более пластичен, чем Феррейра, хорошо координирован, и лучше работает с мячом, как и действует предпочтительнее в верховой борьбе. При этом Лещук, как по мне, лучше понимает командную игру и быстрее принимает решения на поле. В тоже время ему не хватает определенной уверенности в завершающей стадии, поэтому имея столько моментов, он забивает не так много, как ему бы хотелось и команде.

Любому нападающему нужно поймать свою игру, обрести бомбардирский тонус, чтобы штамповать голы по заказу. Для этого нужно сделать дубль, хет-трик и тогда у него все будет нормально», - приводит слова Сопко «Сегодня».

Источник — Сегодня Спорт

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