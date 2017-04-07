Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

U-21: Сталь обыграла Волынь

Все голы были забиты во втором тайме

  • 07.04.2017 20:10
  • 38 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Сталь» U-21 (Каменское) – «Волынь» U-21 (Луцк) 3:1
Голы: Кныш 52, Хоцяновский 54, Кузык 83 - А.Никитюк 79

«Сталь»: 12.Пеньков, 19.Климчук, 22.Даниелян-к, 15.Грачев, 8.Андрусенко, 3.Якимив (10.Кушнаренко, 66), 11.Костенко (20.Адамян, 86), 21.Копытов (9.Месхи, 46), 14.Ходаковский (7.Кныш, 46), 17.Кузык, 16.Хоцяновский
«Волынь»: 1.Марчук, 3.Р.Никитюк, 4.Тракало, 2.Бабьяк (17.Зинкевич, 87), 5.Мосиюк, 7.Шандрук, 6.Трикош (16.Мельничук, 74), 14.Билич (15.Миколайчук, 46), 10.А.Никитюк-к, 11.Дмитренко, 8.Гладун

Предупреждения: Месхи 49, Грачев 76 – Трикош 28, Билич 42, Р.Никитюк 61, А.Никитюк 67, Миколайчук 82

Нереализованный пенальти: Р.Никитюк 77

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.