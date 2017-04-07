U-21: Сталь обыграла Волынь

«Сталь» U-21 (Каменское) – «Волынь» U-21 (Луцк) 3:1
Голы: Кныш 52, Хоцяновский 54, Кузык 83 - А.Никитюк 79
«Сталь»: 12.Пеньков, 19.Климчук, 22.Даниелян-к, 15.Грачев, 8.Андрусенко, 3.Якимив (10.Кушнаренко, 66), 11.Костенко (20.Адамян, 86), 21.Копытов (9.Месхи, 46), 14.Ходаковский (7.Кныш, 46), 17.Кузык, 16.Хоцяновский
«Волынь»: 1.Марчук, 3.Р.Никитюк, 4.Тракало, 2.Бабьяк (17.Зинкевич, 87), 5.Мосиюк, 7.Шандрук, 6.Трикош (16.Мельничук, 74), 14.Билич (15.Миколайчук, 46), 10.А.Никитюк-к, 11.Дмитренко, 8.Гладун
Предупреждения: Месхи 49, Грачев 76 – Трикош 28, Билич 42, Р.Никитюк 61, А.Никитюк 67, Миколайчук 82
Нереализованный пенальти: Р.Никитюк 77
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.