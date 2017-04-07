U-21: Сталь обыграла Волынь

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Полтава продолжит участвовать в чемпионате Украины 20:04 — Ossa8860 Всё справедливо: взвесив все "за" и "против" президент клуба выбрал меньшее з...

Александр Попов в гостях у Sport.ua 20:00 — adekvatenko Навіщо він тут ? Хай на своїй помийці від шурика і розказує казки ! Там цензура така ,що навіть ...