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Кравченко не сыграет против Карпат из-за травмы

Также матч пропустит Олег Кожушко

  • 07.04.2017 19:50
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В матче 24-го тура чемпионата Украины между «Карпатами» и «Днепром» не сможет помочь своей команде опорный полузащитник днепрян Сергей Кравченко.

Футболист недавно получил повреждение голеностопного сустава и на данный момент даже не тренируется. Как долго будет длится восстановление игрока, пока неизвестно.

Кроме опытного Кравченко, матч против «Карпат» из-за перебора желтых карточек пропустит молодой полузащитник Олег Кожушко.

Источник — Sport.ua

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