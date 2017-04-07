Кравченко не сыграет против Карпат из-за травмы

В матче 24-го тура чемпионата Украины между «Карпатами» и «Днепром» не сможет помочь своей команде опорный полузащитник днепрян Сергей Кравченко.

Футболист недавно получил повреждение голеностопного сустава и на данный момент даже не тренируется. Как долго будет длится восстановление игрока, пока неизвестно.

Кроме опытного Кравченко, матч против «Карпат» из-за перебора желтых карточек пропустит молодой полузащитник Олег Кожушко.