Кравченко не сыграет против Карпат из-за травмы

В матче 24-го тура чемпионата Украины между «Карпатами» и «Днепром» не сможет помочь своей команде опорный полузащитник днепрян Сергей Кравченко.
Футболист недавно получил повреждение голеностопного сустава и на данный момент даже не тренируется. Как долго будет длится восстановление игрока, пока неизвестно.
Кроме опытного Кравченко, матч против «Карпат» из-за перебора желтых карточек пропустит молодой полузащитник Олег Кожушко.
Источник — Sport.ua
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