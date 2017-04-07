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Чистая прибыль ФИФА за год составила $149 миллионов

Дефицит бюджета организации оказался равен $369 миллионам

  • 07.04.2017 18:58
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fifa.com
© fifa.com

Чистая прибыль Международной федерации футбола (ФИФА) за 2016 год составила $149 млн. Об этом говорится в отчете ФИФА, текст которого приводит пресс-служба организации.

При этом в 2016 году организация оказалась в минусе - дефицит бюджета составил $369 млн. Такая сумма объясняется большими вложениями в развитие футбола и одиночные незапланированные траты. «Само собой разумеется, что застойная торговля в сочетании с расследованиями, связанными с предыдущими чиновниками ФИФА, оказали влияние на уровень общего дохода организации», - говорится в отчете.

ФИФА рассчитывает, что к концу 2018 года организация получит общий доход в $100 млн.

Источник — ТАСС

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