Тренер Кличко: «Поражение от Фьюри сделало Владимира сильнее»

Тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс уверен, что украинец сможет победить чемпиона мира по версии IBF в запланированном на 29 апреля поединке.

Бэнкс заверил, что украинский боксер не потерял мотивацию и уверенность в себе после поражения от Тайсона Фьюри, а в поединке на «Уэмбли» предстанет во всей красе.

«Если кто-то думает, что Владимир потерял уверенность в себе после поражения от Тайсона Фьюри, то будет очень удивлен, - цитирует Бэнкса Хsport. - Для Кличко это идеальные условия. Он всегда боксирует лучше, когда ставки максимально высоки. У него выдался неудачный день в бою с Тайсоном, но что с того? Это только сделало его сильнее. Поверьте мне, он еще никогда не был так мотивирован. Его заставляет работать мысль о том, что он может победить «молодого зверя» и заставить огромный стадион, который болел за Джошуа, молчать».

Как отметил Бэнкс, Владимир с каждым боем становится все лучше. «Многие говорят, что Владимир проиграет, потому что он уже не молод и с каждым боем становится слабее. Но это неправда. Видел его на тренировках и могу сказать, что конец его карьеры еще не наступил. Он продолжает учиться и с каждым боем и становится все лучше. Что важно, Владимир учится на своих ошибках. Конечно, все станет понятно на ринге, но у меня очень хорошие предчувствия».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.