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Іван ГЕЦКО: «Динамо втрачає хороших легіонерів

Спеціаліст розчарований від'їздом із Києва Данило Сілви

  • 07.04.2017 18:22
  • 229 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Іван Гецко обурений втратою «Динамо» Даніла Сілви.

«Я розчарований тим, що «Динамо» втратило Даніла Сілву, - сказав Іван Гецко, - Сілва був один із небагатьох легіонерів, який совісно виконував свою роботу, і до якого не було великих претензій по дисципліні. Він вражав стабільністю, і на такого захисника можна було покластися у відповідальних матчах. На жаль, «Динамо» втрачає хороших легіонерів».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.04.2017 18:50
    +1
    Больше чем Гецко в Украине - разве что только навоза.
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