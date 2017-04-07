Іван ГЕЦКО: «Динамо втрачає хороших легіонерів

Іван Гецко обурений втратою «Динамо» Даніла Сілви.

«Я розчарований тим, що «Динамо» втратило Даніла Сілву, - сказав Іван Гецко, - Сілва був один із небагатьох легіонерів, який совісно виконував свою роботу, і до якого не було великих претензій по дисципліні. Він вражав стабільністю, і на такого захисника можна було покластися у відповідальних матчах. На жаль, «Динамо» втрачає хороших легіонерів».