Мирча ЛУЧЕСКУ: «В Лондоне я выгнал Селюка из отеля»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу во время брифинга перед матчем 22-го тура чемпионата России с «Анжи» рассказал о своем отношении к Дмитрию Селюку. По словам румынского специалиста, футбольный представитель живет только за счет одного игрока - полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре. Ранее Селюк выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые напрасно подписали контракт с Луческу.

- Возьмем такой факт, как атаки в мой адрес. Дошло до того, что Селюк, который сбежал, комментирует, - сказал Луческу. - Он, по-моему, не имеет даже права заезжать на Украину и в Россию. Но он комментирует. Мы («Шахтер») как-то играли с «Челси» в Лондоне. Он приехал к нам в отель разговаривать с молодыми бразильцами, чтобы взять их под свою опеку. А я его из отеля выгнал. Он до сих пор живет только на Яя Туре, по сути, имея только одного хорошего игрока.